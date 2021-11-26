Gezegenimiz, genel olarak bildiklerimiz dışında henüz birçok kişinin bilmediği canlılara da ev sahipliği yapıyor. Bu canlılar arasında 10 kat daha uzun yaşasanız da yaşamını yitirdiğini göremeyeceğiniz hayvanlar bulunuyor. Sizler için en uzun yaşayan hayvanlar hangileri ve kaç yıl yaşıyorlar sorularına cevap veriyoruz.

Hayvanlar alemi gerçekten ilginç ve inanılması güç canlılarla dolu. Evlerimizde beslediğimiz sevimli dostlarımız kedi ve köpekler, vahşi doğada hayatta kalmaya çalışan kurt ve aslanlar ve dibi tam keşfedilmemiş okyanuslardaki ilginç hayvanlar, birbirinden farklı ve kendilerine has birçok özelliğe sahip. Peki yaşama sürelerinde kim daha önde?

Daha önce belki de ismini hiç duymadığınız hayvanlara ev sahipliği yapacak bir liste görmeye hazır olun. Dünyada en uzun yaşayan hayvanlar, gerçekten akıl almayacak yaşama sürelerine sahip. Bugün, yaşama süreleri 250 yıldan ‘ölümsüzlüğe’ kadar uzanan hayvanları inceleyeceğiz. Ek bir bilgi vermek gerekirse, listemizdeki hayvanların hiçbirinin karada yaşamadığını, ana yaşam yerinin su altı olduğunu belirtelim.

En uzun yaşayan hayvanlar:

Grönland balinası Rougheye rockfish Tatlı su inci midyesi Grönland balinası Tüp solucanı Arctica islandica Siyah mercanlar Cam süngerler Ölümsüz Denizanası (Turritopsis Dohrnii) Hydrazoa (Hidralar)

1. Dünyanın en büyük ikinci balina türü Grönland Balinaları 200 yılı aşkın süredir hayatta:

Grönland balinaları (Balaena mysticetus), daha çok bilinen Mavi balinalardan sonra dünyanın en büyük ikinci balinalardır. 20 metre boyuna ulaşabilen ve 136 ton ağırlıkta olduğu açıklanan bu balinaların ömrünün tam ne kadar olduğu bilinmiyor ancak 200 yıldan fazla yaşayabildiği tespit edildi. Günümüzde nesli tükenmekte olan canlılar arasında bulunmayan Grönland balinalarının 200 yılı aşkın süredir hayatta olan ve hala yaşamını sürdürenleri olduğu biliniyor.

2. Nesli tükenmekte olan canlılar arasındaki Rougheye Rockfish 205 yıl yaşıyor:

Bilimsel adı 'Sebastes Aleutianus' olan bu balık türü, en uzun yaşayan balık türlerinden biri. Washington Balık ve Yaban Hayatı Departmanı’nun açıklamalarına göre bu balığın maksimum ömrünün en az 205 yıl olduğu biliniyor. 97 santimetre uzunluğa kadar büyüyebilen bu canlılar Pasifik Okyanusu’nda yaşıyor. Bu türün bazı bölgelerde neslinin tükenmekte olduğu da biliniyor.

3. Tatlı Su İnci Midyesi'nin en yaşlısı 280 yaşında:

Tatlı su inci midyeleri, ya da bilimsel adıyla margaritifera margaritifera, nehirlerde ve akarsularda yaşayan, genelde Avrupa ve Amerika bölgelerinde bulunan bir midye türüdür. Düşük metabolizmaları sayesinde oldukça uzun süre boyunca hayatta kalan tatlı su inci midyelerinin bilinen en yaşlı olanının 280 yaşında olduğu açıklandı. İnsan kaynaklı faktörler nedeniyle bu hayvanların neslinin tükenmekte olduğu biliniyor.

4. En az 272 yıl ile Grönland Balinası'na meydan okuyan Grönland Köpekbalığı:

Arktik Okyanusu ve Kuzey Atlantik Okyanusu’nun derinliklerinde yaşayan Grönland köpekbalığı, 7.3 metre boyuna ulaşabiliyor ve oldukça uzun süre boyunca hayatta kalabiliyor. Yapılan açıklamalara göre bu köpekbalığı türünün maksimum ömrünün en az 272 yıl olduğu biliniyor. Dünya’daki en uzun yaşayan omurgalı olma ünvanını elinde tutan bu hayvanların en yaşlısının 392 yaşında olduğu tahmin ediliyor.

5. Tüp Solucanları, 300 yıldan fazla hayatta kalabiliyor:

Dev tüp solucanı olarak da bilinen bu omurgasızlar, denizlerin dip kısımlarında yaşarlar. 2017 yılında yapılan araştırmalarda bu türün düzenli olarak 200 yıldan fazla yaşadığı sonucuna ulaşıldı. Bunun yanı sıra bazı tüp solucanlarının 300 yıldan fazla hayatta kaldığı da ortaya çıktı.

6. 5 asırdır hayatta kalan canlı türü Arctica islandica:

Kuzey Atlantik Okyanusu’nda yaşayan bu deniz tarağı türü, en uzun süre yaşayan hayvanlar arasında bulunan kabuklulardan bir diğeri. 2006 yılında İzlanda kıyılarında yapılan araştırmalarda bulunan bir arctica islandica türünün yaklaşık 507 yıldır yaşadığı açıklandı.

7. Siyah mercanlar'ın 4260 yaşında olanı var:

Listenin ‘yok artık’ dedirten kısımlarına gelmiş bulunuyoruz. Siyah mercanlar, polip ismi verilen omurgasızların dış iskeletlerinden oluşur. Sürekli çoğalarak ve genetik kopyalarını oluşturarak kendilerini sürekli yenileyen bu polipler mercan iskelet yapısının gitgide büyümesine sebep olur. Bu nedenle mercanlar yüzlerce yıl yaşayabilir. Bilinen en yaşlı mercan örneklerinin 4.260’lı yaşlarda olduğu araştırmalar sonucu ortaya çıkmıştı.

8. En yaşlısı 11.000 yaşında olan Cam süngerler:

Aynı mercanlar gibi kolonilerden oluşan cam süngerler, yapıları sayesinde yüzyıllar boyunca yaşayabilirler. En uzun yaşayan türlerden biri olan cam süngerler, genellikle okyanusun en derin noktalarında bulunurlar ve cama benzeyen iskeletleri nedeniyle bu ismi almışlardır. Yapılan araştırmalarda en yaşlı cam sünger türlerinin 11.000 yaşında olduğu ortaya çıktı. Benzer türlerin de 10.000 yılı aşkın süreler boyunca hayatta kalabildiği biliniyor.

9. Biyolojik olarak ölümsüz olan Ölümsüz Denizanası (Turritopsis Dohrnii):

Turritopsis Dohrnii, ya da bilindik adıyla ölümsüz denizanası, ismini anlaşılabileceği üzere sonsuz yaşam döngüsüne sahip olabilmesinden alıyor. Biyolojik olarak ölümsüz olabilen bu hayvanlar, fiziksel hasar görme ya da açlıktan ölme gibi durumlarda poliplere dönüşüyor ve daha sonra tekrar denizanası haline gelebiliyor. Yaşam döngüsünü sonsuz olarak başa alabilen bu yaratıklar, balık veya diğer hayvanlar tarafından yenirse başa sarabilecek bir yaşam döngüsü kalmadığı için kesin olarak ölümsüz sayılmıyorlar. Yine de biyolojik olarak ölümsüzlüğü elde etme potansiyelleri var.

10. Sonsuza dek yaşayabilen Hydrazoa (Hidralar):

Denizanasına benzer yumuşak gövdeli bir yapısı olan hidralar, oldukça küçük omurgasızlardır ve aynı ölümsüz denizanaları gibi sonsuza dek yaşama potansiyeline sahip canlılardır. Klonlama ve çoğalma yoluyla sürekli yenilenen kök hücrelere sahip olan hidralar, dış tehditlere karşı gelebildiği sürece sonsuza dek yaşama becerisine sahiplerdir.