The Africa Logistics, dünyanın iş anlamında en başarılı havalimanlarının listesini yayınladı. Listede ülkemizden bir havalimanı şaşırtıcı bir sürprize imza attı.

The Africa Logistics, havalimanlarının iş açısından başarısını göz önüne aldığı bir liste yayınladı. Listede ‘yeni olmasına rağmen sürpriz de bir havalimanı yer alıyor’ ifadesi kullanıldı.

Listenin zirvesinde ABD, Atlanta’da bulunan Hartsfield Havalimanı yer alıyor. Yıllık 104 milyona yakın yolcu ağırlayan havalimanını Çin’in başkenti Pekin’de bulunan Pekin Havalimanı takip ediyor. Dubai Uluslararası Havalimanı da listede üçüncü sırada yer alıyor.

Listede ilk 10 sıranın geri kalanını Tokyo Uluslararası Havalimanı, Los Angeles Uluslararası Havalimanı, yine ABD’den O’Hare Uluslararası Havalimanı, Londra Heathrow Havalimanı, Hong Kong Uluslararası Havalimanı, Şangay Pudong Uluslararası Havalimanı, Paris-charles De Gaulle Havalimanı oluşturdu.

Dünya’nın en işlek havalimanı İstanbul Havalimanı oldu

Raporda ayrıca Dünya’nın en işlek havalimanı olarak İstanbul Havalimanı gösterildi. İstanbul Havalimanı, 150 milyon yolcu kapasitesi ile bu alanda öne çıkmayı başardı. Havalimanı’nın açılışı geçen yıl 29 Ekim’de yapılmıştı. Bu yıl Mart ayında taşınma gerçekleşmişti. Yeni bölümlerinin hazırlıkları devam eden havalimanının ileride dünyanın en işlek havalimanı olması bekleniyor.

Bu yıl içinde 90 milyon yolcuya ev sahipliği yapması beklenen havalimanının kapasitesinin ileride 200 milyona çıkarılma ihtimali de var.