Bir Ankete Göre En Beğenilmeyen 10 Teknoloji Şirketi

Teknoloji şirketleri hayatımızın büyük bir parçasını oluşturuyor. Bu şirketler, bizlere iletişim alanında, bilgiye ulaşım alanında ve daha birçok farklı noktada yardımcı oluyorlar. Peki, hayatlarımızı kolaylaştıran bu şirketlerin hepsi gerçekten iyi mi?

Günümüzün en büyük, en kârlı şirketleri artık teknoloji alanında bulunuyor. Şu an bu yazıyı okuduğunuz akıllı telefonunuz veya bilgisayarınız; gün içerisinde saatlerimizi harcadığımız Instagram, Facebook, Twitter gibi sosyal medya platformları; akıllı telefonlarımızda veya bilgisayarlarımızda kullandığımız işletim sistemleri ve daha birçoğu devasa teknoloji şirketlerinin elinde.

Tabii bu kadar büyük şirketlerin bulunması, bu şirketlerin ürettiği ürünlerin ve sunduğu servislerin hayatımızın bir parçası haline gelmesi birçok kişiyi de ürkütüyor. İnternette attığımız her adım takip ediliyor, yaptığımız aramalara göre karşımıza hedeflemeli reklamlar çıkıyor. Dolayısıyla hayatımızı kolaylaştıran bu şirketlerle ilgili çeşitli tartışmalar da dönüyor.

Devasa teknoloji şirketleri gerçekten kötü mü?

Çevrimiçi bir dergi olan Slate de gazetecilere, eğitimcilere, yıllardır teknolojiyle iç içe olan kişilere bir anket gönderdi ve bu kişilere kötü (kötü niyetli) olduğunu düşündükleri teknoloji şirketlerini sordu ve en kötü 30 teknoloji şirketini listeledi.

Katılımcıların seçtiği en kötü 30 şirket arasında herkesin hemfikir olmadığı şirketler de bulunuyor. Örneğin SpaceX on yedinci, Tesla on dördüncü, Cloudflare yirmi birinci, Huawei on birinci, Disney ise on beşinci sırada bulunuyor. Peki, ilk 10’a girmeyi 'başaran' şirketler hangileri oldu?

En kötü 10 teknoloji şirketi

10. Exxon Mobil

9. ByteDance

8. Twitter

7. Microsoft

6. Apple

5. Uber

4. Palantir Technologies

3. Alphabet

2. Facebook

1. Amazon

Peki, siz katılımcıların belirlediği bu en kötü 10 teknoloji şirketi listesine katılıyor musunuz? Sizce teknoloji şirketleri gerçekten bizler için kötü mü? Fikirlerinizi ve kendi tercihlerinizi yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.