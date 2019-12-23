68 Bin Dolarlık '2 Oda 1 Salon' Uçak Seyahati (Video)

11 milyonu aşkın takipçisiyle YouTube'un tanınan isimlerinden olan Casey Neistat, yakın zamanda paylaştığı 'dünyanın en pahalı uçak yolculuğunu' gösteren videosuyla gündeme geldi. Sağladığı imkânlarla izleyiciyi hayran bırakan uçak süiti 'The Residence', fiyatıyla dudak uçuklattı.

Kimimiz lüks bir yaşam arayışındayken kimimiz sade ve basit bir yaşam tarzıyla hayatına devam etme gayretinde. Tabii ki zevkler ve renkler tartışılmaz ve kişilerin ihtiyaçları farklı ancak bazı lüks deneyimler var ki minimalist insanları bile meraklandırır. Normalde lüksü tercih etmeseniz bile özellikle seyahati seven biriyseniz denemek isteyebileceğiniz bir tecrübeden bahsedeceğiz.

Ünlü bir YouTuber, yakın zaman önce dünyanın en pahalı uçak süiti olarak bilinen 'The Residence' ile krallar gibi seyahat etti. Seyahati kayda alan YouTuber, bu videoyla çok kısa bir süre içerisinde gündem oldu.

İşte fiyatıyla dudak uçuklatan seyahatin videosu:

YouTuber Casey Neistat, 16 Aralık tarihinde Etihad Airlines adındaki havayolları şirketine ait The Residence uçuşunu 11 milyonu aşan takipçi kitlesi ile paylaştı. Video, YouTube üzerinde 9 milyonu aşkın kullanıcı tarafından izlendi. Travel + Leisure'ın haberine göre dünyanın en pahalı uçak süiti olduğu söylenen The Residence'ta yapılacak tek yönlü bir uçuşun fiyatı 31 bin dolar ile 68 bin dolar arasında değişiyor.

Uçağın içi lüks bir evi aratmıyor:

Abu Dhabi'den New York'a seyahat eden Neistat, konforun vücut bulmuş hâli denilebilecek süitte yolculuk ederken kendini evinde hissetmekte zorluk çekmedi. İçerisinde bir oturma odası, özel bir banyo ve rahat bir yatak odası bulunan uçaktaki yolculuğu sırasında Neistat'e isteklerini yerine getirecek bir yardımcı eşlik etti.

Büyük ekran bir televizyon, sıcak suya sahip bir duş, kişisel bakım malzemeleri, bir pijama takımı ve gürültü engelleyen bir kulaklığı misafirlerinin kullanımına sunan Etihad Airlines, yolculuk sırasınca ikram ettiği 4 farklı öğün ve pilot tarafından kişiye özel yazılmış bir mektup ile yolcuların evlerinde hissetmeleri için elinden geleni yapıyor.

Yolculuğu bedavaya getirdi

Videonun sahibi Casey Neistat, Etihad Airlines şirketinin video karşılığında onu ücretsiz olarak misafir ettiğini açıkladı. Uçağın sahip olduğu lüks özelliklere ve fiyatına dikkat çekmek isteyen YouTuber, "Yeni bir Toyota araba fiyatında bir uçuş istiyorsanız işte aradığınız tecrübe..." açıklamalarında bulundu.