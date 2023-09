Hollywood filmlerinde bile yer alan bir arabanın, dünyanın en kötü otomobili olduğunu söylesek, ne dersiniz? Üstelik döneminde en çok satan arabalardan biri olmasına rağmen yüzlerce ölüme yol açtı!

Forbes dergisinin "Dünyanın en tehlikeli otomobili" seçtiği Yugoslavya kökenli otomobil Yugo, Metallica'nın klibinde ve Bruce Wills filmlerinde yer aldı, hatta Arabalar filminde bile vardı!

Bu kadar üne sahip bir arabanın aynı zamanda "Dünyanın en kötü arabası" olması da kulağa tuhaf geliyor. Gelin, Yugo'nun ilginç hikâyesine beraber bakalım.

Aslında Yugo, sinemada çok kez karşımıza çıktı.

Bruce Willis'in "Mavi Ay" dizisinde canlandırdığı karaktere, dizinin bir bölümünde Yugo marka bir otomobil hediye edilmişti. Wills, dizi boyunca arabadan kurtulmaya çalışmıştı!

Bundan sonraki yıllarda Wills, "Zor Ölüm" adlı filmde New York sokaklarında suçluları Yugo ile kovalamıştı. "Drowning Mona" filminde ise tüm karakterler Yugo marka otomobil kullanmıştı.

"Nick and Norah's Infinite Playlist" adlı komedide de bir Yugo vardı. Son olarak Metallica da "The Day That Never Comes" klibinde bir Yugo kullanmıştı.

Arabalar 2 filminde de Yugo vardı!

Cars 2 filminde ise Yugo marka otomobiller kullanılmıştı. Filmdeki "külüstür" sınıfında olan otomobil, ufak bir isim değişikliği ile "Hugo" olarak anılmıştı. Videoda tırın içinde gelen sarı otomobil ve siyah koruma otomobiller aslında birer Yugo.

Gelelim asıl konumuza, Yugo nasıl ortaya çıktı?

Otomobilin üretim hikâyesi, 1954 yılına dayanıyor. Bu yıllarda Fiat ile anlaşma yapan Zastava firması, 1954 yılında, ortağı Fiat'tan habersizce bu arabayı üretti.

Otomobil, üretildiği 36 yıl boyunca 993 cc, 1100 cc ve 1300 cc olmak üzere üç farklı motora sahipti. Bu motora 4 ileri 1 geri manuel şanzıman eşlik ediyordu. Otomobil, 3 kapı hatchback ve 5 kapı hatchback olmak üzere iki farklı karoser tipine sahipti.

Yugo, Yugoslavya dışında pek ciddiye alınmıyordu.

Otomobil, ilk olarak 1954 yılında adını da aldığı Yugoslavya'da üretilmeye başlandı. Yugoslavya halkı bu projeye aşırı ilgi göstermiş ve Yugo otomobillere binmeye başlamıştı ancak otomobil, dünyanın geri kalanında alay konusu olmuştu.

Yugo için sonun başlangıcı Amerika'ydı. Otomobil burada 3990 dolarlık bir fiyat ile satışa sunulmuştu. En ucuz rakibi ise kendisinden 1000 dolar daha pahalıydı. 1989 yılında Yugo, Amerika pazarından çekilmek zorunda kalmıştı.

Peki neden dünyanın en tehlikeli ve kötü otomobili?

Yugo'nun Amerika pazarından çekilmek zorunda kalmasının temel sebebi, otomobilin dünyanın en tehlikeli otomobili seçilmesiyidi. Otomobil ucuzdu, özenle tasarlanmamıştı ve boyutuna göre yakıt verimliliği zayıftı.

Asıl sıkıntı, otomobilin sürekli arıza vermesiydi çünkü otomobilin motoru hatalı tasarlanmıştı. Bunun sonucunda da otomobil hareket hâlindeyken ciddi arızalar yarattığı için ölümle sonuçlanan birçok kaza yaşanmıştı.

Yugo'nun sonunu getiren ise bir kaza değil, üretim aksaması oldu.

1990 yılında Yugoslavya'da iç karışıklık çıkınca Yugo'nun üretimi aksamaya başladı. Devamında ise 1999 yılında NATO, stratejik silah üretimi nedeni ile fabrikayı bombaladı. Bu da Yugo devrinin resmi sonu oldu.