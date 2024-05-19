Profesyonellere yönelik sosyal ağ LinkedIn, sahte iş ilanlarının ve işverenlerin büyük kısmını durdurduklarını açıkladı.

İnternetteki en büyük sorunlardan biri şüphe yok ki dolandırıcılar. Bu kişilerin ya da organizasyonların hedeflerindeki kişiler arasında, LinkedIn'de iş arayan gençler de yer alıyor. Özellikle iş vaadiyle satın almalara yönlendirilen gençlerden para koparmak oldukça sık kullanılan bir yöntem. Sahte iş ilanları açan dolandırıcılar, "Sizinle çalışmak istiyoruz ancak şu eğitimi almanız/şuraya üye olmanız lazım." gibi bahanelerle bir şeyler satın almaya yönlendiriliyor ancak sonrasında hiçbir şey olmuyor. LinkedIn de bu kişilerle mücadele amacıyla çeşitli doğrulamalar ve düzenlemeler yapıyor.

Yurtdışında da özellikle karşılıksız çeklerle yapılan bu tür dolandırıcılık girişimleri ile mücadele konusunda LinkedIn'den yeni bir açıklama geldi. Firma, sorunu çözmek için iş ilanlarını doğrulanmış profillere yönlendirmeye başladı.

İlanların %50'si doğrulanmış profillerden

LinkedIn Ürün Yönetim Başkan Yardımcısı Oscar Rodriguez, "Son 12 ayda, CLEAR, Persona ve Microsoft Entra ile yaptığımız iş birliği sayesinde doğrulama erişimimizi genişletmeyi başardık." ifadelerini kullanırken, küresel çapta 800 milyon kullanıcılarının en az yarısının doğrulamaya sahip olduğu ifade edildi. Rodriguez, LinkedIn'deki iş görüntülemelerinin yarısının doğrulanmış profillerce gerçekleştirildiğini ifade etti.

LinkedIn ayrıca yeni doğrulama araçları sayesinde sahte reklamları ve ilanları tespit edip ortadan kaldırmaya başladı. Ayrıca sahte hesapların ve dolandırıcılık için açılan profillerin büyük kısmının daha gönderi yayınlayamadan engellendiği ifade edildi.

LinkedIn'de hem işverenler hem de iş arayanlar için kimlik doğrulama şu anda opsiyonel olarak sunuluyor.