Yaz aylarında meyvelerde en büyük sıkıntımız çürümeleri. Özellikle bir muzu aldıktan birkaç gün içerisinde tüketmezsek hemen olgunlaşıp rengi koyulaşıyor. Peki bu neden oluyor dersiniz?

Bu renk değişimi estetikten ziyade bitkinin yaşam döngüsünün de önemli bir parçası. Üstelik renklerle kalmıyor, tatları bile değişiyor!

Bunun aslında çok basit bir cevabı var!

Meyvelerin olgunlaşması, karakteristik renk değişimlerine yol açar.

Olgunlaşıp büyüdükçe âdeta başka bir forma bürünen meyveler, renkleriyle de bunu bize gösterirler. Onların bu süreci, tat, koku, aroma ve dokuda belirgin değişikliklerle birlikte gerçekleşiyor.

Bu değişiklikler, meyvenin tüketilebilirliğini ve lezzetini artırıyor. Tabii fazla olgunlaşmış meyvelerin çürümesi ise an meselesi oluyor. Peki bu renk değişimlerinin esas sebebi sadece D vitamini gibi güneş ışınları mı dersiniz?

Meyveler, olgunlaşmadan önce yeşil pigmentler içeren klorofil bakımından oldukça zengin olurlar.

Olgunlaşmaya başladıkça klorofil miktarları gittikçe azalır ve yerini sarı, turuncu ve kırmızı gibi renklerin kaynağı olan karotenoidlere bırakır. Bu renk değişimi, bize meyvenin olgunluğunu gösterirken bir işaret görevi de görür aslında.

Peki bazı meyveler neden olgunlaştıkça kırmızılaşmak yerine mor, mavi, siyah gibi garip renklere bürünüyorlar?

Bunun nedeni, antosiyaninler gibi diğer pigmentlerin miktarının artmasında saklı. Bu pigmentler, meyvelere benzersiz ve çarpıcı renklerini verirken sağlık açısından da birçok fayda sunuyorlar.

Fakat siz yine de fazla olgunlaşmış meyveleri tüketmekten kaçının, bizden demesi!

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