Disneyland aktörleri, cumartesi günü aldıkları kararla Aktörler Sendikası'na katılmaya karar verdi.

Dünyanın en büyük eğlence parkı işletmesi olan Disneyland, 1700'den fazla oyuncuya da iş veriyor. Bu aktörler ve aktrisler, Disney'in standartlarını yerine getirmek için oldukça ciddi çaba sarf ediyorlar. Oyuncular şimdi sendikaya katılma kararı aldıklarını açıkladılar.

Cumartesi günü ulusal çalışan ilişkileri toplantısında bir araya gelen Disney aktörleri, Aktörler Sendikası'na katılıp sendikalaşma kararı aldı. Bu oylamada 953 kişi sendikaya katılma yönünde oy kullanırken 258 kişi ise karşıt yönde oy kullandı. Disney oyuncularının grubunun adı ise Magic United oldu.

Disney, çalışanlarına masallardaki kötüler gibi davranmakla suçlanıyor.

Disney çalışanlarının sendikalaşma kararı almasında ise en önemli etmen olarak Disney'in takındığı tavır gösteriliyor. Oyuncular zorlu mesai şartlarından ve yaşanan yaralanmalardan dolayı sıklıkla şikayet ediyor. İlk olarak şubat ayında sendikalaşacağını açıklayan çalışanlara Disney, pek gönüllü olmasa da izin vermek zorunda kalmıştı.

Konuyla ilgili bir açıklamada bulunan Disneyland Sözcüsü Jessica Good, "Oylama tamamlanmış olsa da, oylamanın resmileşmesi için atılması gereken adımlar var, bu yüzden şu anda firmanın sonuçlar üzerine yorum yapması için erken. Sonuç ne olursa olsun, oyuncularımızın seslerinin duyulabilmesi fırsatlarının olmasına saygı duyuyoruz." ifadesini kullandı.

Oyuncular tarafından gelen açıklamada ise ödemelerin düşük olmasından, kalıcı yaralanmalardan ve yönetimin çalışanları önemsememesinden yana şikayetler dile getirildi. Böylelikle Mickey Mouse ve diğer karakterler bir anlamda Disney'e başkaldırmış oldu.