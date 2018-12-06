Country Foods (Köy Yemekleri) kanalıyla ünlenen Mastanamma adı Hindistanlı kadın, 107 yaşında son nefesini verdi.

YouTube'un internetin kendisinden dahi bilinir hale gelmesi, bu tür mecralarda ortalama yaşın üstündeki kişileri de görmemizi sağlar oldu. Özellikle 'karpuzlu tavuk' isimli ilginç yemeği ile anılan ve yüzlerce farklı videosu bulunan Mastanamma da bu kesimin önemli bir temsilcilerinden biriydi.

Yukarıda bahsettiğimiz karpuzlu tavuk yapımına ulaşabileceğiniz YouTuber'ın videolarına vefat mesajları yağıyor. Yine vefat eden Mastanamma'nın kendi kanalı üzerinden yayınlanan vefat haberi sonrasında BBC muhabiri Omkar Karambalekar, "Farklı yemek yapma tarzı onu bir yıldız yaptı." şeklinde konuştu.

Bulunduğu bölgede nehir olması sebebiyle oldukça güzel balık yemekleri de yapan Mastanamma'nın kanalı, yeni nesil için farklı tariflerin adresi olmaya devam edecek.