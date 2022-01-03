Samsung, CES 2021 kapsamında tanıtacağı yeni monitörü Odyssey Neo G8'in ilk görüntülerini paylaşarak duyurdu. 4K çözünürlük ve 240 Hz tazeleme oranı sunabilen ilk monitör olarak karşımıza çıkacak model, mini LED teknolojisi ve kavisli tasarımıyla da dikkat çekecek gibi görünüyor.

Bu hafta, teknoloji tutkunları için çok hareketli geçecek. Zira dünyanın en büyük teknoloji fuarlarından bir tanesi olarak bilinen CES, önümüzdeki günlerde koronavirüs gölgesinde gerçekleştirilecek. Dünyanın en büyük teknoloji şirketleri, bu etkinlik kapsamında en yeni ürün ve hizmetlerini tanıtacak. O etkinlikte yer alacak şirketlerden bir tanesi de Güney Koreli teknoloji devi Samsung olacak.

Samsung, CES 2021 kapsamında yeni bir monitör tanıtacak. Bu monitör, 4K çözünürlüğe ek olarak 240 Hz tazeleme oranı sunarak dünyada bir ilki gerçekleştirecek. Heyecanı yükseltmek isteyen şirket, önümüzdeki günlerde tanıtacağı monitörünü ilk kez gösterdi. "Odyssey Neo G8" olarak isimlendirilen monitör, tasarımıyla da özellikleriyle de çok konuşulacak gibi görünüyor.

Karşınızda Samsung Odyssey Neo G8

Samsung'un önümüzdeki günlerde tanıtacağı yeni monitörü, şirketin şimdiye kadarki en iyi monitör modeli Odyssey Neo G9 ile büyük oranda ortak özelliklere sahip. Örneğin yeni monitör de tıpkı Odeyssey Neo G9 gibi mini LED teknolojisiyle geliyor. 32 inç boyutunda bir ekranla gelecek monitörün eğrilik oranı ise 1000R. Monitörün gecikme süresinin ise 1 ms olacağı ifade ediliyor.

Güney Koreli teknoloji devinin yaklaşmakta olan oyuncu monitörü ile ilgili bilinenler şimdilik bu kadar. Şirket, önümüzdeki günlerde gerçekleştireceği lansman ile bu monitörün tüm özelliklerini ve fiyatını da ortaya çıkarmış olacak.