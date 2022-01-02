Samsung'un Yeni Akıllı Monitörü M8'i den İlk Detaylar Geldi

Samsung'un yeni akıllı monitörü M8'den ilk detaylar geldi. Bu yıl içerisinde piyasaya sürülmesi beklenen akıllı monitörün, akıllı televizyon benzeri işlev gördüğü kaydedildi.

Samsung, 4K 32 inçlik M8 ile akıllı monitör serisini daha da genişletiyor. Şu anda satışta olan modellerde olduğu üzere, bu yeni model de normal monitörler gibi bir bilgisayara bağlanabilmenin yanı sıra yayın uygulamalarına erişim de dahil olmak üzere akıllı TV benzeri işlevler sunuyor.

Yeni akıllı monitörün ne zaman piyasaya sürüleceği ve fiyatının nasıl olacağına dair ise Samsung şimdilik sessizliğini korumaya devam ediyor. Ancak gelen ilk ayrıntılara bakacak olursak Samsung; hizmetlerini daha çeşitli bir insan grubu için daha kullanışlı hale getirmek adına M8 ile büyük bir adım atmış gibi duruyor.

M8, yayın yapan oyunculara da hitap ediyor

Samsung’un önceki modellere göre daha ince olduğunu belirttiği 11,4 mm kalınlığındaki yeni akıllı monitörün en etkileyici özelliklerinden birisi görüntülü aramalar için monitöre takılabilen manyetik ve hareketli SlimFit kamerası olarak öne çıkıyor. Samsung’un kendi web kameranızı getirmenizi isteyen diğer monitörlerinin aksine, M8’in kendisi Google Duo gibi görüntülü sohbet uygulamalarını destekliyor. Buna ek olarak Samsung'un SmartThings IoT Hub'ı entegre ettiği M8, çeşitli akıllı cihazlarınızın zemin haritasını görmenize ve bunları doğrudan akıllı monitörden kontrol etmenize de olanak tanıyor.

Samsung ayrıca, M8'in Microsoft 365 gibi iş hayatınız ile ilgili web hizmetlerini sezgisel bir merkezde toplayan Workspace adlı yeni bir özelliğe sahip olduğunu kaydediyor. Bir diğer yeni özellik ise M8'i bir bulut oyunu yayın monitörüne dönüştüren Game Home. Samsung, sahiplerinin oyun yayın hizmetlerinden oyun yayını yapmak için M8'i kullanabileceklerini ve hatta kablosuz kontrol cihazlarını akıllı monitöre bağlayabileceklerini belirtiyor.

Akıllı monitörün destekleyeceği hizmetleri ve denetleyicileri paylaşmayan Samsung; The Verge’e, 2022 yılı içerisinde piyasaya sürülmesine yakın bir zamanda bu özelliğe dair daha fazla bilginin paylaşılacağını ifade ediyor. Öte yandan Samsung, 65 W şarj geçişini destekleyen bir USB-C portu olacağı bilgisi dışında M8’de bulunacak diğer portalara dair bir bilgi de paylaşmadı.