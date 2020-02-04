İngiliz TV ve radyo sunucusu Maya Jama, BAFTA ödül töreninde dünyanın ilk 5G destekli artırılmış gerçeklik elbisesini giydi. Richard Malone tarafından tasarlanan teknoloji harikası kıyafet, gecenin en dikkat çekici aksesuarı oldu.

BAFTA ödül töreni, sinema tutkunları tarafından tüm yıl boyunca beklenen en önemli etkinliklerden bir tanesi. Kırmızı halıda poz veren ünlüler ve giydikleri kıyafetler, bu törende de dikkat çekti fakat öyle bir kıyafet vardı ki tam bir teknoloji harikasıydı. Ünlü TV ve radyo sunucusu Maya Jama, Richard Malone tarafından tasarlanan 5G destekli artırılmış gerçeklik elbisesiyle törende öne çıktı.

5G teknolojisiyle geliştirilen elbise, normalde bakıldığında açık mavi renkte görünüyor ancak akıllı telefonla aynı elbiseye bakıldığında elbise adeta canlanıyor. Malone'un tasarımında 12 ayrı kablo ve 18 sensör kullanılmış. Bu gizli kablolar ve sensörler, akıllı telefonların elbiseyle etkileşime girebilmesi için eklenmiş. Elbisede, telefonla bağlantı için de 4 adet pil bulunuyor.

Elbise, geri dönüştürülebilir malzemeden yapıldı:

Teknolojinin modada bu şekilde daha önce kullanılmadığı belirtilirken tasarımcı Malone'un tarih yazdığı söyleniyor. Bütün bu yüksek teknolojinin yanı sıra elbise, aynı zamanda geri dönüştürülebilir malzemeden yapılmış. Elbisenin yapımında okyanus atıkları ve geri dönüştürülmüş yünden yararlanılmış. BAFTA töreninin bu seneki kıyafet teması da sürdürülebilirlikti.

Jama'nın açık mavi elbisesi, akıllı telefonlardan bakıldığında bir bilim kurgu filminden çıkmış gibi görünüyordu. Malone, kendi atölyesinin küçük olduğunu ve küçük bir ekiple her şeyi elde yaptıklarını belirtiyor. Bu arada Malone'un 5G destekli elbiseyi tamamlaması tam 250 saatini almış.

Bilindiği üzere bir önceki BAFTA töreninde de 'dijital süper model' Shudu ile karşı karşıya gelmiştik. Shudu, bir yapay zekâ stilisti olarak çalışıp elbiselerdeki ayrıntıları görerek oyuncuların hayranlarına evde yapabilecekleri alternatif seçenekler sunmuştu.