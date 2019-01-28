Dünyanın İlk Akıllı Esrar Otomatı ABD’de Hizmete Açıldı

ABD’nin Los Angeles kenti, dünyanın ilk otomatik esrar satış otomatına ev sahipliği yapıyor.

Kenevir ve türlerini tıbbi veya keyfi amaçla kullanmak dünyanın belli bölgelerinde serbesttir. ABD’nin Los Angeles şehri de bu bölgelerden birisi.

Greenbox Robotics adlı firma, Greenbox adı verilen makinelerin üreticisi. Bu makinelerden istenilen ürün seçildikten sonra kredi kartı ve Apple Pay ile ödeme yapmak yeterli. Daha sonra seçilen ürünü cihaz, robot eliyle müşteriye uzatıyor.

Şirket CEO’su Zach Johnson, ABD’deki Fox11 kanalına konuştu. Makineyi ekibiyle birlikte bir yılda geliştirdiklerini söyleyen Johnson, daha önce yarım saat süren işlemin makine ile 2 dakikaya indiğini belirtiyor.

Makine ayrıca ürün satan alan kişilerin kimliklerini okuyabiliyor ve yüz tanıma teknolojisi ile yaşlarını tespit edebiliyor.