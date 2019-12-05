Denizaltı için teknolojiler geliştiren Rovco, dünyanın herhangi bir yerinden bağlanılabilen 3 boyutlu sualtı izlemesi sağlayacak izleme teknolojisi SubSLAM Live’ı duyurdu.

Rovco tarafından geliştirilen yeni teknoloji ile beraber dünyanın her tarafından 3 boyutlu sualtı görüntüleri takip edilebilecek. Bu teknoloji sayesinde sualtında çalışma yapan işletmeler istedikleri anda sualtından görüntülere ulaşma imkanına sahip olacaklar.

İngiltere merkezli Rovco firması, geliştirdiği bu teknolojiyi bu yılın başında İngiltere’de bulunan bir tersanede test etti. Rovco’dan yapılan açıklamada, bir yıldır sualtı izleme teknolojisini test ettikleri, bir yıldır süren testlerle beraber teknolojinin geliştirilmesine de devam ettikleri açıklandı. 3 boyutlu sualtı izleme teknolojisi ile yapılan son test de, denizaltında bulunabilecek örnekler barındıran bir iskelede gerçekleştirildi.

Deneme sırasında Rovco’nun mühendisleri, üç boyutlu kamera sistemini yüksek çözünürlüklü video çekimi için kullandılar. Stereo kameralarla beraber, artırılmış gerçeklik için haritalama ve kilometre sistemi olan SLAM sistemi ile kullanılarak 3 boyutlu modeller oluşturuldu. Sistemin bu şekilde elde ettiği 3 boyutlu görüntüler, 480 km uzakta bulunan Rovco ofis çalışanları tarafından bilgisayarlar ve akıllı telefonlardan takip edilebilmesi için ROV’a aktarıldı.

Rovco yöneticileri, geliştirdikleri üç boyutlu izleme teknolojisinin, su altı izleme faaliyetinin şeklini değiştireceğini belirtiyorlar. Yeni teknolojinin veri izleme biçimi, zamandan ve maliyetten büyük bir tasarruf sağlıyor.

Rovco’nun yöneticilerinden Iain Wallace, “3 boyutlu model, sıkıştırılmış ve aşamalı olarak düşük bant genişliğine sahip bir ağ bağlantısı üzerinden, ROV’un konumu ile beraber bulut sunucusuna gönderilir. Yetkisi olan müşterilerimiz, yüksek güvenlikli Veri Dağıtımı Platformu’muza girerek istedikleri verileri buluttan canlı olarak görebilirler” dedi.

Rovco’nun üç boyutlu kamera sistemi istenilen modeli otomatik olarak ölçeklendirebilir. Bu ölçeklendirme, Rovco’nun müşterilerinin yalnızca modeli görmeyecekleri, aynı zamanda varlıkların canlı ölçümlerini alabilecekleri anlamına gelir. Sistem standart internet tarayıcıları ile çalıştığı için herhangi bir uzmanlık gerektirmez.

2015 yılında kurulan Rovco, denizaltı robotiği alanında yapay zeka ve 3 boyutlu görüntüleme çalışmaları yapmaya devam ediyor. Şirket bu alanda büyük ölçekli yatırımlar gerçekleştiriyor.