Dünyanın İlk Cyborg Bitkisi Elowan ile Tanışın

MIT mezunu bir bilim insanı, yarı bilinçli Cyborg bitkiler üretmeyi başardı.

Cyborg denince insanın aklına hep insansı robot geliyor. İşte Terminatör olur, Robocop olur, Dedektif Gadget olur, Darth Vader bile olur ama hiç kimsenin aklına cyborg petunya diye bir fikir gelmezdi. MIT Media Lab çalışanı bilim insanı Harpreet Sareen dışında...

Elowan bir petunya değil ama bir bitki. Yani sibernetik bir bitki. Sareen ve ekibinin geliştirdiği bu bitki, birkaç kablo ve gümüş elektrotlara bağlı. Bu sayede de bitki, güneş ışığına duyduğu ihtiyacı karşılamak üzere hareket edebiliyor. Bitkinin yapraklarına güneş ışığı geldiğinde, yapraklardan gelen biyoelektrokimyasal sinyaller motoru harekete geçiriyor. Tekerlekli robot da ışığa dönerek harekete başlıyor.

Elowan’ı tekerlekli saksıda duran bir bitki olarak görmek yanlış olur. Sareen ve ekibi bu projenin, gelecekte çok sık karşımıza çıkacak olan yarı-organik yarı-yapay yaşam formlarının bir örneği olduğunu savunuyor. Sahip olduğumuz pek çok teknolojinin doğadan esinlenilerek oluşturulduğunu ve doğal versiyonlarının daha dayanıklı olduğunu da biliyoruz. Araştırmacıların amacı da bitkilerin yapılarını tamamen çözümlemeyi başarıp onları ortamdaki teknolojik cihazları gözlemlemek, çalıştırmak ya da kullanmak üzere yönlendirebilmenin yolunu bulmak.

Daha önce de bir robot, ortamı gözlemeleyerek bir sukulent çiçeğinin hayatta kalmasını sağlamak üzere görevlendirilmiş idi. Elowan bu ilişkiyi bir adım ileri götürmüş durumda.