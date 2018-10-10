Dünyanın İlk E-Spor Filmi 'İyi Oyun' 2 Kasım'da Sinemalarda

Dünyanın e-spor konulu ilk uzun metraj filmi İyi Oyun, vizyona girmek için gün sayıyor.

Liseyi yeni bitirmiş Cenk adındaki bir çocuk, ailesine tek başına bakmaya çalışan annesine yardım etmek için bir internet kafede çalışmaktadır. Oldukça iyi bir League of Legends oyuncusu olan Cenk, kafede para karşılığında başkalarının oyun oynamaktadır. Bir gün profesyonel bir menajer tarafından keşfedilir ve macera böylece başlar.

Başrollerini Kerem Bürsin, Mert Yazıcıoğlu, Afra Saraçoğlu ve Yiğit Kirazcı'nın paylaşacağı filmin yönetmenlik koltuğunda, son dönemin yükselen değerlerinden Umut Aral oturuyor. Aral, Netflix'e özel olacak olan Türk dizisi “Hakan: Muhafız”ın da yönetmenliği yapıyor. Dizinin senaryosunu ise Emre Sirel kaleme aldı.

Son olarak sizleri filmin geçtiğimiz haftalarda yayınlanan fragmanı ile başbaşa bırakıyoruz: