Dünyanın İlk 'Kesilemez' Maddesi Üretildi

Almanya ve İngiltere'den bir grup bilim insanı, Proteus adı verilen dünyanın ilk 'kesilemez' maddesini ürettiklerini duyurdu. Açılı taşlama aleti, matkap ya da su jeti kesiciyle kesmenin imkansız olduğu bu maddenin, güvenlik sektöründe yeni bir devrim yaratması bekleniyor.

İngiltere'deki Durham Üniversitesi ve Almanya'daki Fraunhofer Enstitüsü'nden bilim insanları, dünyanın ilk kesilemez maddesini üretmeyi başardı. Proteus adı verilen malzeme, açılı taşlama aleti, matkap ve benzeri aletlerden gelen hasarı önlemek ve kesici aletlerden gelen darbeleri tersine çevirmek için hücresel yapıdaki alüminyumda bulunan seramik parçacıklarını kullanıyor.

Proteus'u tasarlarken sert ve kırılmaya dirençli olan aragonit kabuklarından ilham alan araştırmacılar, ortaya çıkan materyali hiçbir şeyin kesemeyeceğini iddia ediyor. Yapılan testlerde açılı taşlama aleti ya da matkap ucu Proteus plakasının dış katmanını kesmeyi başarsa bile iç kısımdaki seramik parçacıklara geldiğinde, aletin keskin uçlarını körelten titreşimler başlıyor ve daha sonrasında seramik tozu parçacıkları boşlukları dolduruyor.

Dünyanın ilk 'kesilemez' maddesi: Proteus

Eğer materyale daha hızlı taşlama veya delme işlemi uygulanırsa, seramik taneler arasındaki atomlar arası kuvvet nedeniyle diskin veya matkabın kuvveti geri çevriliyor. Yalnızca matkap veya taşlama aletine karşı dayanıklı olmayan Proteus, içerisinde bulunan seramik parçacıklarının küresel şekli sayesinde yüksek basınçlı su jeti kesicilere karşı da benzer bir sonuç veriyor.

Durham Mühendislik Bölümü'nden Stefan Szyniszewski, Proteus'u kesmeyi içi külçe dolu bir jöleyi kesmeye benzetiyor: "Jöleden geçerseniz, külçelere vurursunuz ve malzeme, kesme diskini ya da matkap ucunu yok edecek şekilde titreşir."

Araştırmacılar, patent başvurusu yapılan malzeme için üreticilerle ortak olmaya çalışıyor:

Proteus'un güvenlik sektöründe birçok farklı alanda kullanılabileceğini söyleyen bilim insanları, bisiklet kilitleri ya da hafif zırhların yanı sıra Proteus'un kesici aletler kullanan kişiler için koruyucu ekipman potansiyeli olduğunu da belirtiyor. Ekip, ayrıca patent başvurusu yapılan kesilemez maddeyi pazara sunmak için üreticilerle ortak olmaya çalışıyor.

Yazımızı noktalamadan önce Proteus'un açılı taşlama aletiyle kesilmeye çalışıldığı bir videoyu hemen aşağıdan izleyebileceğinizi de belirtelim. Son olarak Proteus hakkında sizlerin düşüncelerini de soralım. Sizce bu malzeme güvenlik endüstrisinde bir devrim yaratabilir mi? Fikirlerinizi yorumlar kısmından belirtebilirsiniz.