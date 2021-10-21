Dünyanın İlk Robot Ressamı, Mısır'da Gözaltına Alındı

Dünyanın ilk robot ressamı olarak bilinen Ai-Da, Mısır'da diplomatik krize neden oldu. Kahire'deki havalimanı görevlileri, robot ressamın casusluk için kullanıldığını düşünerek, robotu ve geliştiricisini gözaltına almak istediler.

Mısır'da tarihin en ilginç olaylarından bir tanesi yaşandı. Dünyanın en gerçekçi insansı robotlarından bir tanesi olan ve yaptığı resim çizimleriyle küresel çapta nam salan Ai-Da, Kahire'deki havalimanında gözaltına alındı. Robotun varlığından bihaber olan havalimanı görevlileri, Ai-Da'yı casuslukla suçladılar.

Ai-Da ve robotun geliştiricisi Aidan Meller, Giza Piramitleri'nde düzenlenecek bir etkinlik için Kahire'nin yolunu tuttu. Havalimanı görevlileri önce Meller'i sonra da Ai-Da'yı detaylı bir şekilde incelemek istediler. Olayın aslını çok sonradan anlayan görevliler, az kalsın İngiltere ile Mısır arasında büyük bir diplomatik kriz çıkarıyorlardı. Neyse ki olaylar büyümeden halledildi.

"Ai-Da'nın gözlerini sökmemi istediler"

İngiliz basınına konuyla ilgili demeç veren Meller, "Kahire’ye indikten sonra durdurulduk. Ai-Da’nın gözlerinde kamera olduğu için çıkarmamı istediler. Bunu yapamayacağımı, gözleri sayesinde resim yapabildiğini söyledim. Ai-Da’ya bir güvenlik sorunu olarak muamele ettiler. Casusluk faaliyetinde kullanıldığından şüphelendiler." ifadelerini kullanarak neler yaşadığını anlattı.

Bilmeyenler için; Ai-Da dünyanın en ünlü robot ressamlarından bir tanesi. Gözlerindeki kameralar sayesinde bir nesneyi algılayan insansı robot, bu nesneyi mükemmele yakın bir şekilde resmedebiliyor. Bu yeteneğiyle "dünyanın ilk robot ressamı" olarak da nitelendirilen Ai-Da, dünya genelinde pek çok etkinliğe katılıyor ve katıldığı etkinliklerde de en çok dikkat çeken isimlerden biri oluyor...