Saatte 350 kilometre hızla gidebilen dünyanın ilk sürücüsüz treni Çin'de hizmete girdi. Tren, başkent Pekin'le 2022 Kış Olimpiyatları'nın yapılacağı Zhangjiakou kenti arasında hizmet verecek.

Çin Halk Cumhuriyeti hızlı tren teknolojisinde yeni kilometre taşı oluşturdu. 2022 Pekin Kış Olimpiyatları'na geri sayım başlarken, saatte 350 kilometre hızla gidebilen dünyanın ilk sürücüsüz treni hizmete girdi. Tren, Pekin ile Kış Olimpiyatları'nın ev sahibi kentlerinden Zhangjiakou arasında çalışacak. Yeni trenle birlikte iki kent arasındaki seyahat süresi 2 ila 3 saatten 47 dakikaya inecek.

Çin'in Fuxing serisinin yeni bir ürünü olan tren, dünyanın ilk akıllı hızlı tren demir yolu üzerinde işleyecek. Jing-Zhang hızlı tren yolu olarak da bilinen tren yolunun inşası 4 yıl sürdü. Tren yolu olimpiyatların ev sahibi kentleri olan Pekin, Yanqing ve Zhangjiakou'yu birbirine bağlayacak. Güzergah, içinde Çin Seddi'nin en popüler bölümü olan Badaling Chang Cheng'in de bulunduğu 10 istasyondan oluşacak.

Jing-Zhang tren yolunun bir parçası olan Chongli demir yolu da yolcuları başkentten Taizicheng İstasyonu'na taşıyacak. Bu istasyon, Olimpiyat Köyü'ne ve kayak müsabakası bölgelerine bir taş atımı mesafesinde. Yeni tren yolu, 30 Aralık'ta hizmete geçti.

Pekin ile Zhangjiakou arasında günlük 30 hızlı tren hizmet veriyor, ancak bunların yalnızca 6'sı 'akıllı tren'. Normal hızlı tren biletleri 11 dolar ila 33 dolar arasında değişirken akıllı tren bilet ücretleri 12 dolar ila 38 dolar arasında değişiyor. Akıllı tren biletlerinin 2 gün öncesinden satın alınması gerekiyor.

Akıllı trenleri 'akıllı' yapan özellikler arasında 5G teknolojisi ile donatılmaları, akıllı ışıklandırmalar ve gerçek zamanlı veriler elde edip herhangi bir operasyonel anormallikleri tespit eden 2 bin 718 sensör bulunuyor. Bunların yanı sıra her yolcu koltuğunda dokunmatik ekran kontrol paneli ve kablosuz şarj yuvası bulunuyor.

Akıllı trenler istasyonlar arasında çeşitli hızlara çıkabiliyor ve sürücüsüz olarak hareket edip durabiliyorken, bir gözetim sürücüsü tüm seferlerde trende yer alıyor. İstasyonlardaysa robotlar ve yüz tanıma teknolojileri yolculara nereye gidecekleri, bagajları ve elektronik check-in'leri konusunda yardımcı oluyor.

Akıllı trenler, Kış Olimpiyatları'na katılacak sporcular için de tasarlanmış. Bazı vagonlarda kış sporları ekipmanlarına uygun QR koduyla erişilen daha geniş depolar yer alıyor. Trende, atletlerin uyarıcı test örneklerinin taşınabileceği özel bir bölüm de bulunuyor. Trenin lokantası, olimpiyatlar sırasında medya merkezine dönüştürülebilecek. Araçtaki her masanın altında canlı yayın hizmetleri ve şarj prizleri de yer alıyor.

Jing-Zhang demir yolunun Çin için ayrı bir anlamı daha bulunuyor. 1909 yılında inşa edilen ve şu anda kullanılmayan aynı isimdeki hat, Çin tarafından bağımsız olarak tasarlanan ve inşa edilen ilk tren yolu. Bu hat da Pekin ile Zhangjiakou'yu birbirine bağlıyordu. O zamanlar bu hatta yapılan yolculuk 8 saat sürüyordu. Hattın son kalan orijinal istasyonları 2016 yılında yeni hattın yapımı için kapatılmıştı.

Çin Halk Cumhuriyeti 35 bin kilometreyle dünyanın en uzun hızlı tren yolu ağına sahip. Şanghay Pudong Havaalanı'yla Şanghay'ın doğu yakasındaki Longyang Yolu arasında işleyen manyetik raylı trense saatte 431 kilometre hızla dünyanın en hızlı ticari olarak faaliyet gösteren treni.