Modos, yıllar süren bir geliştirme sürecinin ardından dünyanın ilk taşınabilir E-Ink monitörü Modos Flow'u duyurdu.

E-kitap okuyucuların o sakin, göz yormayan ama yenileme hızı bakımından yavaş ekranlarını bilirsiniz. Yenileme hızı düşük olunca da bu ekranlarda oyun oynamak pek de akıl kârı iş değil ancak Modos adlı çılgın bir şirket, ezberleri bozmaya kararlı.

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Tam 6 yıllık bir geliştirme sürecinin ardından Modos, 60Hz yenileme hızına sahip dünyanın ilk taşınabilir E-Ink monitörü Modos Flow’u duyurdu.

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Sırrı "tembel" pikselleri çalıştırmakta

Normalde E-Ink ekranlar, tüm sayfayı baştan aşağı yenilemeden yeni bir görüntü sunamaz. Bu da her şeyi yavaşlatır. Modos mühendisleri ise ekranın beynini baştan yazdı ve her bir pikselin birbirinden bağımsız, anlık olarak yenilenmesini sağladı.

Böylece 13.3 inçlik, pürüzsüz akan ve gözleri gram yormayan muazzam bir ekran elde edildi. Üstelik cihazı yanınızda taşıyabiliyor, bilgisayarınıza tek bir kabloyla bağlayabiliyorsunuz.

Fiyat hâliyle biraz tuzlu

Özellikle bilgisayar başında sabahlayan yazılımcılar, yazarlar ve dijital detoks yapmak isteyenler için bu ürün çok sevilecek. Üstelik dokunmatik ve kalem desteği de var. Tabii renkli modelinden bir LCD performansı beklemeyin, renkler biraz soluk ama asıl amaç zaten göz sağlığı ve huzur.

Bu yeni ürün şimdilik fon toplama aşamasında. Siyah-beyaz modeli 619 dolardan, renkli versiyonu ise 719 dolardan ön siparişte. Ürünlerin dağıtımı ise bu yılın Aralık ayında başlayacak.