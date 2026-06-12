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Üzerinde Oyun Oynayabileceğiniz Dünyanın İlk Taşınabilir E-Ink Monitörü 'Modos Flow' Tanıtıldı

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Modos, yıllar süren bir geliştirme sürecinin ardından dünyanın ilk taşınabilir E-Ink monitörü Modos Flow'u duyurdu.

Üzerinde Oyun Oynayabileceğiniz Dünyanın İlk Taşınabilir E-Ink Monitörü 'Modos Flow' Tanıtıldı
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

E-kitap okuyucuların o sakin, göz yormayan ama yenileme hızı bakımından yavaş ekranlarını bilirsiniz. Yenileme hızı düşük olunca da bu ekranlarda oyun oynamak pek de akıl kârı iş değil ancak Modos adlı çılgın bir şirket, ezberleri bozmaya kararlı.

Tam 6 yıllık bir geliştirme sürecinin ardından Modos, 60Hz yenileme hızına sahip dünyanın ilk taşınabilir E-Ink monitörü Modos Flow’u duyurdu.

İçerikten Görseller

Üzerinde Oyun Oynayabileceğiniz Dünyanın İlk Taşınabilir E-Ink Monitörü 'Modos Flow' Tanıtıldı
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Sırrı "tembel" pikselleri çalıştırmakta

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Normalde E-Ink ekranlar, tüm sayfayı baştan aşağı yenilemeden yeni bir görüntü sunamaz. Bu da her şeyi yavaşlatır. Modos mühendisleri ise ekranın beynini baştan yazdı ve her bir pikselin birbirinden bağımsız, anlık olarak yenilenmesini sağladı.

Böylece 13.3 inçlik, pürüzsüz akan ve gözleri gram yormayan muazzam bir ekran elde edildi. Üstelik cihazı yanınızda taşıyabiliyor, bilgisayarınıza tek bir kabloyla bağlayabiliyorsunuz.

Fiyat hâliyle biraz tuzlu

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Özellikle bilgisayar başında sabahlayan yazılımcılar, yazarlar ve dijital detoks yapmak isteyenler için bu ürün çok sevilecek. Üstelik dokunmatik ve kalem desteği de var. Tabii renkli modelinden bir LCD performansı beklemeyin, renkler biraz soluk ama asıl amaç zaten göz sağlığı ve huzur.

Bu yeni ürün şimdilik fon toplama aşamasında. Siyah-beyaz modeli 619 dolardan, renkli versiyonu ise 719 dolardan ön siparişte. Ürünlerin dağıtımı ise bu yılın Aralık ayında başlayacak.

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