Samsung, düzenlediği Galaxy Unpacked etkinliğinde tanıttığı yeni ürünlerini vakit kaybetmeden Türkiye pazarına getirdi. Şirketin resmî internet sitesi üzerinden Galaxy Z Flip 8, Galaxy Z Fold 8, Galaxy Z Fold 8 Ultra ile Galaxy Watch 9 ve Galaxy Watch Ultra 2 modelleri ön siparişe açılırken, tüm modellerin tavsiye edilen satış fiyatları da netleşti.
Katlanabilir telefon tarafında üç farklı modelle kullanıcıların karşısına çıkan Samsung, akıllı saat serisini de Galaxy Watch 9 ve Galaxy Watch Ultra 2 ile yeniledi. Ürün sayfalarında farklı renk seçenekleri, depolama kapasiteleri ve Samsung Care+ ile takas kampanyalarına ilişkin bilgiler de yer alıyor.
Katlanabilir telefonların Türkiye fiyatları belli oldu
Samsung'un resmî mağazasında yer alan bilgilere göre Galaxy Z Flip 8, Galaxy Z Fold 8 ve Galaxy Z Fold 8 Ultra modelleri farklı depolama seçenekleriyle satışa sunulacak. Ön sipariş süreci başlamış durumda ve teslimat tarihleri ürün sayfalarında belirtiliyor.
Samsung Galaxy Z Flip 8 fiyatı
|Depolama
|Türkiye fiyatı
|256 GB
|96.999 TL
|512 GB
|108.999 TL
Samsung Galaxy Z Fold 8 fiyatı
|Depolama
|Türkiye fiyatı
|256 GB
|131.999 TL
|512 GB
|143.999 TL
|1 TB
|167.999 TL
Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra fiyatı
|Depolama
|Türkiye fiyatı
|256 GB
|151.999 TL
|512 GB
|163.999 TL
|1 TB
|187.999 TL
Samsung ayrıca cihazlarla birlikte kapıda takas kampanyası ve Samsung Care+ seçeneklerini de kullanıcıların tercihine sunuyor.
Galaxy Watch 9 ve Watch Ultra 2 fiyatları da açıklandı
Yeni akıllı saat ailesinde Galaxy Watch 9'un 40 mm ve 44 mm olmak üzere iki farklı boyutu bulunuyor. Serinin en üst modeli olan Galaxy Watch Ultra 2 ise titanyum kasa seçeneğiyle satışa çıkıyor. Resmî ürün sayfalarında ön sipariş sürecinin başladığı ve teslimat tarihinin de paylaşıldığı görülüyor.
Samsung Galaxy Watch 9 fiyatı
|Model
|Türkiye fiyatı
|Galaxy Watch 9 40 mm Bluetooth
|19.999 TL
|Galaxy Watch 9 44 mm Bluetooth
|20.999 TL
Samsung Galaxy Watch Ultra 2 fiyatı
|Model
|Türkiye fiyatı
|Galaxy Watch Ultra 2
|37.999 TL
Samsung, akıllı saat modellerinde de Samsung Care+ hizmetini ve eski cihazı getirene yönelik takas kampanyasını sunuyor.