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Samsung Galaxy Z Flip 8, Fold 8, Fold 8 Ultra, Watch 9 ve Watch Ultra 2'nin Türkiye Fiyatları Açıklandı

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Samsung, yeni nesil katlanabilir telefonları ve akıllı saatlerini Türkiye'de ön siparişe açtı. Galaxy Z Flip 8, Galaxy Z Fold 8, Galaxy Z Fold 8 Ultra, Galaxy Watch 9 ve Galaxy Watch Ultra 2'nin resmi satış fiyatları belli olurken, farklı depolama seçenekleri ve ön sipariş kampanyaları da kullanıcılarla paylaşıldı.

Samsung Galaxy Z Flip 8, Fold 8, Fold 8 Ultra, Watch 9 ve Watch Ultra 2'nin Türkiye Fiyatları Açıklandı
Beyazıt Kartal Beyazıt Kartal / Product Content Manager

Samsung, düzenlediği Galaxy Unpacked etkinliğinde tanıttığı yeni ürünlerini vakit kaybetmeden Türkiye pazarına getirdi. Şirketin resmî internet sitesi üzerinden Galaxy Z Flip 8, Galaxy Z Fold 8, Galaxy Z Fold 8 Ultra ile Galaxy Watch 9 ve Galaxy Watch Ultra 2 modelleri ön siparişe açılırken, tüm modellerin tavsiye edilen satış fiyatları da netleşti.

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Katlanabilir telefon tarafında üç farklı modelle kullanıcıların karşısına çıkan Samsung, akıllı saat serisini de Galaxy Watch 9 ve Galaxy Watch Ultra 2 ile yeniledi. Ürün sayfalarında farklı renk seçenekleri, depolama kapasiteleri ve Samsung Care+ ile takas kampanyalarına ilişkin bilgiler de yer alıyor.

Katlanabilir telefonların Türkiye fiyatları belli oldu

Samsung'un resmî mağazasında yer alan bilgilere göre Galaxy Z Flip 8, Galaxy Z Fold 8 ve Galaxy Z Fold 8 Ultra modelleri farklı depolama seçenekleriyle satışa sunulacak. Ön sipariş süreci başlamış durumda ve teslimat tarihleri ürün sayfalarında belirtiliyor.

Samsung Galaxy Z Flip 8 fiyatı

Depolama Türkiye fiyatı
256 GB 96.999 TL
512 GB 108.999 TL

Samsung Galaxy Z Fold 8 fiyatı

Depolama Türkiye fiyatı
256 GB 131.999 TL
512 GB 143.999 TL
1 TB 167.999 TL

Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra fiyatı

Depolama Türkiye fiyatı
256 GB 151.999 TL
512 GB 163.999 TL
1 TB 187.999 TL

Samsung ayrıca cihazlarla birlikte kapıda takas kampanyası ve Samsung Care+ seçeneklerini de kullanıcıların tercihine sunuyor.

Galaxy Watch 9 ve Watch Ultra 2 fiyatları da açıklandı

Yeni akıllı saat ailesinde Galaxy Watch 9'un 40 mm ve 44 mm olmak üzere iki farklı boyutu bulunuyor. Serinin en üst modeli olan Galaxy Watch Ultra 2 ise titanyum kasa seçeneğiyle satışa çıkıyor. Resmî ürün sayfalarında ön sipariş sürecinin başladığı ve teslimat tarihinin de paylaşıldığı görülüyor.

Samsung Galaxy Watch 9 fiyatı

Model Türkiye fiyatı
Galaxy Watch 9 40 mm Bluetooth 19.999 TL
Galaxy Watch 9 44 mm Bluetooth 20.999 TL

Samsung Galaxy Watch Ultra 2 fiyatı

Model Türkiye fiyatı
Galaxy Watch Ultra 2 37.999 TL

Samsung, akıllı saat modellerinde de Samsung Care+ hizmetini ve eski cihazı getirene yönelik takas kampanyasını sunuyor.

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