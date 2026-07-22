Samsung, yeni nesil katlanabilir telefonları ve akıllı saatlerini Türkiye'de ön siparişe açtı. Galaxy Z Flip 8, Galaxy Z Fold 8, Galaxy Z Fold 8 Ultra, Galaxy Watch 9 ve Galaxy Watch Ultra 2'nin resmi satış fiyatları belli olurken, farklı depolama seçenekleri ve ön sipariş kampanyaları da kullanıcılarla paylaşıldı.

Samsung, düzenlediği Galaxy Unpacked etkinliğinde tanıttığı yeni ürünlerini vakit kaybetmeden Türkiye pazarına getirdi. Şirketin resmî internet sitesi üzerinden Galaxy Z Flip 8, Galaxy Z Fold 8, Galaxy Z Fold 8 Ultra ile Galaxy Watch 9 ve Galaxy Watch Ultra 2 modelleri ön siparişe açılırken, tüm modellerin tavsiye edilen satış fiyatları da netleşti.

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Katlanabilir telefon tarafında üç farklı modelle kullanıcıların karşısına çıkan Samsung, akıllı saat serisini de Galaxy Watch 9 ve Galaxy Watch Ultra 2 ile yeniledi. Ürün sayfalarında farklı renk seçenekleri, depolama kapasiteleri ve Samsung Care+ ile takas kampanyalarına ilişkin bilgiler de yer alıyor.

Katlanabilir telefonların Türkiye fiyatları belli oldu

Samsung'un resmî mağazasında yer alan bilgilere göre Galaxy Z Flip 8, Galaxy Z Fold 8 ve Galaxy Z Fold 8 Ultra modelleri farklı depolama seçenekleriyle satışa sunulacak. Ön sipariş süreci başlamış durumda ve teslimat tarihleri ürün sayfalarında belirtiliyor.

Samsung Galaxy Z Flip 8 fiyatı

Depolama Türkiye fiyatı 256 GB 96.999 TL 512 GB 108.999 TL

Samsung Galaxy Z Fold 8 fiyatı

Depolama Türkiye fiyatı 256 GB 131.999 TL 512 GB 143.999 TL 1 TB 167.999 TL

Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra fiyatı

Depolama Türkiye fiyatı 256 GB 151.999 TL 512 GB 163.999 TL 1 TB 187.999 TL

Samsung ayrıca cihazlarla birlikte kapıda takas kampanyası ve Samsung Care+ seçeneklerini de kullanıcıların tercihine sunuyor.

Galaxy Watch 9 ve Watch Ultra 2 fiyatları da açıklandı

Yeni akıllı saat ailesinde Galaxy Watch 9'un 40 mm ve 44 mm olmak üzere iki farklı boyutu bulunuyor. Serinin en üst modeli olan Galaxy Watch Ultra 2 ise titanyum kasa seçeneğiyle satışa çıkıyor. Resmî ürün sayfalarında ön sipariş sürecinin başladığı ve teslimat tarihinin de paylaşıldığı görülüyor.

Samsung Galaxy Watch 9 fiyatı

Model Türkiye fiyatı Galaxy Watch 9 40 mm Bluetooth 19.999 TL Galaxy Watch 9 44 mm Bluetooth 20.999 TL

Samsung Galaxy Watch Ultra 2 fiyatı

Model Türkiye fiyatı Galaxy Watch Ultra 2 37.999 TL

Samsung, akıllı saat modellerinde de Samsung Care+ hizmetini ve eski cihazı getirene yönelik takas kampanyasını sunuyor.