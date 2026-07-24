Samsung’un yeni akıllı saatleri Galaxy Watch9 ile Galaxy Watch Ultra 2, 5 yıl güncelleme desteğiyle gelecek.

Samsung, geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdiği Galaxy Unpacked etkinliği ile birçok yeni ürününü bizlerle buluşturmuştu. Lansmanın ana odağı katlanabilir telefonlar olsa da Galaxy Watch9 ve Galaxy Watch Ultra 2 yeni nesil akıllı saatler de dikkat çekmeyi başarmıştı. Şimdi ise bu saatlerle ilgili harika bir haber geldi.

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9to5Google tarafından fark edilen bilgilere göre Galaxy Watch 9 ve Galaxy Watch Ultra 2 modelleri, Wear OS tarihinde 5 yıl boyunca ana işletim sistemi güncellemesi alacağı taahhüt edilen ilk akıllı saatler oldu.

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2031’e kadar kesintisiz güncelleme alacak

Genellikle üreticiler akıllı telefonları uzun vadeli ve yüksek maliyetli yatırımlar olarak değerlendirirken, giyilebilir cihazlar bu seviyede uzun süreli yazılım desteği göremiyordu. Samsung, geçtiğimiz yıl piyasaya sürdüğü Galaxy Watch 8 modeli için 4 yıl ana işletim sistemi güncellemesi garantisi vermişti. Yeni nesil saatlerde bu sürenin bir yıl daha uzatılması hem kullanıcıları sevindiren hem de giyilebilir teknoloji pazarında standartları değiştirebilecek bir hamle.

Galaxy Watch 9 ve Galaxy Watch Ultra 2 modelleri, Wear OS 7 sürümüyle çıkış yapacak. Güncellemeler ise 2031 yılına kadar kesintisiz devam edecek. Bu hamle, cihazların ana işletim sistemi güncellemelerini Samsung’un zaten sunmakta olduğu 5 yıllık taahhüdüyle tamamen aynı çizgiye getirmiş oldu. Rakip cihazlara bakıldığında Google’ın Pixel Watch serisi halen yalnızca 3 yıllık güncelleme garantisiyle sunulurken, Samsung bu adımıyla rakibine önemli bir fark atmayı başarıyor. Apple Watch’ta ise 4 ila 6 yıl arasında değişen bir güncelleme desteği var.