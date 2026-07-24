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Samsung’dan Akıllı Saatlerde Bir İlk: Galaxy Watch9 ve Ultra 2, 5 Yıl Güncelleme Desteğiyle Geliyor!

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Samsung’un yeni akıllı saatleri Galaxy Watch9 ile Galaxy Watch Ultra 2, 5 yıl güncelleme desteğiyle gelecek.

Samsung’dan Akıllı Saatlerde Bir İlk: Galaxy Watch9 ve Ultra 2, 5 Yıl Güncelleme Desteğiyle Geliyor!
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Samsung, geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdiği Galaxy Unpacked etkinliği ile birçok yeni ürününü bizlerle buluşturmuştu. Lansmanın ana odağı katlanabilir telefonlar olsa da Galaxy Watch9 ve Galaxy Watch Ultra 2 yeni nesil akıllı saatler de dikkat çekmeyi başarmıştı. Şimdi ise bu saatlerle ilgili harika bir haber geldi.

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9to5Google tarafından fark edilen bilgilere göre Galaxy Watch 9 ve Galaxy Watch Ultra 2 modelleri, Wear OS tarihinde 5 yıl boyunca ana işletim sistemi güncellemesi alacağı taahhüt edilen ilk akıllı saatler oldu.

İçerikten Görseller

Samsung’dan Akıllı Saatlerde Bir İlk: Galaxy Watch9 ve Ultra 2, 5 Yıl Güncelleme Desteğiyle Geliyor!
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2031’e kadar kesintisiz güncelleme alacak

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Genellikle üreticiler akıllı telefonları uzun vadeli ve yüksek maliyetli yatırımlar olarak değerlendirirken, giyilebilir cihazlar bu seviyede uzun süreli yazılım desteği göremiyordu. Samsung, geçtiğimiz yıl piyasaya sürdüğü Galaxy Watch 8 modeli için 4 yıl ana işletim sistemi güncellemesi garantisi vermişti. Yeni nesil saatlerde bu sürenin bir yıl daha uzatılması hem kullanıcıları sevindiren hem de giyilebilir teknoloji pazarında standartları değiştirebilecek bir hamle.

Galaxy Watch 9 ve Galaxy Watch Ultra 2 modelleri, Wear OS 7 sürümüyle çıkış yapacak. Güncellemeler ise 2031 yılına kadar kesintisiz devam edecek. Bu hamle, cihazların ana işletim sistemi güncellemelerini Samsung’un zaten sunmakta olduğu 5 yıllık taahhüdüyle tamamen aynı çizgiye getirmiş oldu. Rakip cihazlara bakıldığında Google’ın Pixel Watch serisi halen yalnızca 3 yıllık güncelleme garantisiyle sunulurken, Samsung bu adımıyla rakibine önemli bir fark atmayı başarıyor. Apple Watch’ta ise 4 ila 6 yıl arasında değişen bir güncelleme desteği var.

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Samsung Akıllı Saat Galaxy

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