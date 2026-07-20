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Volkswagen, Kaskı ile Senkronize Çalışan Yeni Elektrikli Bisikletini Duyurdu: İşte Özellikleri ve Fiyatı!

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Volkswagen, premium bisiklet üreticisi n+ iş birliğiyle şehir içi ulaşımda devrim yaratmayı hedefleyen yeni elektrikli bisiklet serisini duyurdu.

Volkswagen, Kaskı ile Senkronize Çalışan Yeni Elektrikli Bisikletini Duyurdu: İşte Özellikleri ve Fiyatı!
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Geleneksel elektrikli bisiklet üreticilerinin büyük bir kısmı ürün pazarlamasında genellikle en yüksek motor gücüne, batarya kapasitesine veya yapabildikleri maksimum hıza odaklanır ancak Volkswagen ve n+ iş birliğiyle geliştirilen yeni lisanslı elektrikli bisiklet ailesi, alışılagelmiş bu performans yarışının dışına çıkarak odağını tamamen sürücü emniyetine çeviriyor.

Şehir içi mikro mobilite ile otomotiv güvenlik standartları arasındaki boşluğu kapatmak amacıyla geliştirilen Sport ve Crossover modelleri, karmaşık bir sensör ve kamera ağıyla donatılmış durumda. Projenin temel hedefi ise sadece bisikletçinin çevresel farkındalığını artırmakla kalmayıp, trafikteki diğer motorlu araç sürücülerinin de bisikletlinin niyetini ve yapacağı hareketleri çok daha net bir şekilde görebilmesini sağlamak.

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Volkswagen, Kaskı ile Senkronize Çalışan Yeni Elektrikli Bisikletini Duyurdu: İşte Özellikleri ve Fiyatı!
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Normal bisikletlerden daha güvenli

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Bisikletin merkezinde "Smart View" olarak adlandırılan özel bir güvenlik sistemi yer alıyor. Bisikletin arka kısmına yerleştirilen yüksek çözünürlüklü bir kamera, entegre radar sensörleriyle eş zamanlı çalışarak arkadan yaklaşan trafiği anlık olarak izliyor. Elde edilen canlı video akışı ve yaklaşan araçlara dair yakınlık uyarıları, doğrudan gidon üzerine monte edilmiş ekrana aktarılıyor.

Bu kurulum sayesinde sürücüler, başlarını yoldan çevirmek veya arkalarına bakmak zorunda kalmadan kör noktalarını güvenli bir şekilde kontrol edebiliyor.

Başka hangi teknolojiler var?

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Otomotiv dünyasından ilham alınan tasarım anlayışı, bisikletin aydınlatma mimarisinde de kendini belirgin bir şekilde gösteriyor. Doğrudan bisiklet gövdesine entegre edilmiş tam boy bir LED şerit, gündüz sürüşlerinde sürekli açık kalan gündüz farı işlevi görüyor. Akıllı aydınlatma dizilimi, sürücünün sürüş dinamiklerine gerçek zamanlı olarak tepki verecek şekilde programlanmış. Bisiklet yavaşladığında veya fren yapıldığında parlak kırmızı renkte yanarak arkadaki araçları uyarırken, dönüş öncesinde ise kehribar renginde yanıp sönerek dönüş sinyali veriyor. Bu sayede trafikteki diğer sürücüler ve yayalar, bisikletlinin bir sonraki hamlesini önceden tahmin edebiliyor.

Güvenlik ekosistemi yalnızca bisiklet şasisiyle sınırlı kalmayıp birbiriyle bağlantılı giyilebilir teknolojilerle tamamlanıyor. Özel olarak geliştirilen Akıllı Kask, üzerindeki aydınlatma sistemini bisikletin sinyalleri ve fren lambalarıyla senkronize bir şekilde çalıştırıyor. Dâhili kaza algılama sensörlerine sahip olan kask, şiddetli bir darbe veya kaza anını tespit ettiğinde acil durum kişilerine otomatik olarak bildirim ve konum gönderiyor.

Piyasada premium segmentte konumlandırılan Sport modellerinin başlangıç fiyatı yaklaşık 3.000 euro olarak belirlenmiş durumda.

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