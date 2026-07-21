Japonya’da insanlar için buzdolabı geliştirildi. İçine giriyorsunuz, 5 dakikada sizi serinletiyor.

Sıcaklıkların çok yüksek seviyelere ulaştığı şu yaz aylarında insanlar serinlemek için farklı yöntemlere başvuruyor. Hiç şüphesiz klimalar burada hayat kurtarıyor. Ancak Japonya’da klimalardan bile daha hızlı etki edebilecek bir teknoloji geliştirildi: İnsanlar için bir buzdolabı. Evet, yanlış okumadınız.

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Japon dondurucu ve otomat üreticisi SDRS ile sanayi ekipmanı tedarikçisi Trusco Nakayama güçlerini birleştirerek adeta dev bir buzdolabını andıran tek kişilik soğutma kabini geliştirdi. Bu kabine Do Hiemon Box ismi verildi.

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5 dakikada sizi serinletiyor

Bu taşınabilir kabin, içine giren kişinin vücut sıcaklığını hızla düşürmeyi amaçlıyor. Do Hiemon Box, içerisindeki sabit ortam sıcaklığını yaklaşık 15 santigrat derecede tutarak ısı şokunun ilk aşamasını daha kapıdan girer girmez kırıyor.

Kabinin dahili koltuğuna oturduğunuz andan itibaren mekanizma doğrudan kritik bölgelere odaklanıyor. Cihaz, yaklaşık 5 santigrat derece sıcaklığındaki soğuk havayı doğrudan kullanıcının baş, boyun, omuz ve sırt bölgesine üflüyor. Üretici firmaların aktardığı verilere göre, kullanıcılar sadece 5 dakika içerisinde belirgin bir serinleme hissediyor. Kabin içerisinde geçirilen yaklaşık 10 dakikalık bir süre ise vücut sıcaklığını önemli ölçüde azaltmaya ve sıcak bitkinliği belirtilerini hafifletmeye yardımcı oluyor.

Taşınabilir yapısıyla dikkat çeken Do Hiemon Box, üç farklı soğutma moduna sahip. Aşırı soğutmanın önüne geçmek ve kullanıcının hipotermi gibi durumlara maruz kalmasını engellemek adına sistem 20 dakika sonra otomatik olarak kapanıyor. Herhangi bir kurulum gerektirmeyen ve altında bulunan tekerlekler sayesinde farklı çalışma alanlarına kolayca taşınabilen kabin, geleneksel bölgesel klimaların harcadığı elektriğin yaklaşık yarısıyla çalışarak yüksek enerji tasarrufu da sağlıyor.

Do Hiemon Box, bireysel tüketicilerden ziyade doğrudan kurumsal kullanıcılara ve iş güvenliği odaklı alanlara hitap ediyor. Ürünün kullanım alanları arasında inşaat sahaları, fabrikalar, depolar, açık hava etkinlikleri, okullar ve alışveriş merkezleri var. Yani aşırı sıcağa uzun süre maruz kalan işçilerin ve ziyaretçilerin ulaşabileceği hızlı bir çözüm olacak. Fiyatı ise 9.230 dolar civarında.