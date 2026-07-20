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Uygun Fiyata Elektrikli Araç Geliyor: A101’de Bu Hafta Uygun Fiyata Satılacak Ürünler

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A101'de bu hafta satılacak uygun fiyatlı teknolojik ürünler belli oldu.

Uygun Fiyata Elektrikli Araç Geliyor: A101’de Bu Hafta Uygun Fiyata Satılacak Ürünler
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Teknolojik ürün fiyatları uçuşa geçmişken ülkemizdeki kullanıcılar sürekli uygun fiyatlı ürün arayışındalar. Neyse ki zincir mağazalar her hafta getirdikleri ürünlerle bu konuda öne çıkmayı başarıyor. A101 de bunlardan biri. Bu hafta 23 Temmuz 2026 tarihli A101 Aldın Aldın ürünleri arasında birçok uygun fiyatlı teknolojik ürün var. Uygun fiyatlı televizyonlar, elektrikli araç ve dahası bu hafta A101’de olacak.

Biz de bu içeriğimizde A101’in 23 Temmuz 2026 tarihi itibarıyla satacağı Aldın Aldın ürünlerinden öne çıkanları sizler için derledik. Uygun fiyatlı teknolojik ürün arıyorsanız kesin göz atın.

İçerikten Görseller

Uygun Fiyata Elektrikli Araç Geliyor: A101’de Bu Hafta Uygun Fiyata Satılacak Ürünler
toshiba
onvo
Ekran Resmi 2026-07-20 09.30.47
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A101’de bu hafta ucuza satılacak teknolojik ürünler

  • Toshiba 65UV2363DT televizyon - 30.999 TL
  • ONVO 55VQ90F3UA televizyon - 19.999 TL
  • kiwi KWP-8575 su sebili - 8.999 TL
  • Volta EV1 elektrikli araç - 239.990 TL
  • Volta VM2 üç tekerlekli moped - 69.990 TL

Toshiba 65UV2363DT televizyon - 30.999 TL

toshiba

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Büyük boyutlu ve uygun fiyatlı bir televizyon arıyorsanız Toshiba’nın bu modeline göz atabilirsiniz. Cihazda 65 inç boyut, 4K çözünürlük, Vidaa işletim sistemi, Dolby Vision, 2x HDMI gibi özellikler bulunuyor.

ONVO 55VQ90F3UA televizyon - 19.999 TL

onvo

ONVO markalı bu televizyon da 19.999 TL’lik fiyatıyla dikkat çekiyor. Cihazda 55 inç boyut, 4K çözünürlük, Dolby Audio, HDR10, 3x HDMI, Google TV, QLED panel gibi üst düzey özellikler mevcut.

kiwi KWP-8575 su sebili - 8.999 TL

Ekran Resmi 2026-07-20 09.30.47

Su sebilleri, özellikle yaz aylarında sürekli dolaba soğuk su koyma derdini ortadan kaldırmalarıyla büyük ilgi görüyordu. kiwi markalı bu model de bu hafta A101’e geliyor. Gizli damacana bölmesi, 3 musluk, su bittiğini gösteren ikaz lambası, 5 L sıcak su 2 L soğuk su, çocuk emniyet kilidi, düşük gürültü gibi özellikleri var.

Volta EV1 elektrikli araç - 239.990 TL

vm1

Şehir içi kısa mesafe kullanımı için tasarlanan bu minik otomobil, 239.990 TL’lik uygun bir fiyata sahip. 45 km/sa maksimum hız, 2 kW motor gücü, 4,5 Nm tork, 72V 58 Ah batarya, 85 km’ye kadar menzil, alüminyum jant, sunroof, 4,7 inçlik gösterge paneli, hidrolik direksiyon, LED far ve stop lambaları gibi özelliklere sahip.

Volta VM2 üç tekerlekli moped - 69.990 TL

volta

Yine Volta markalı olan bu model ise 3 tekerlekli bir moped olarak geliyor. Araçta 25 km/sa maksimum hız, 42 km’ye kadar menzil, 60V 20 Ah batarya, 85 kg taşıma kapasitesi, LED far gibi özellikler bulunuyor.

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A101

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