Dünyanın İlk Uçan Otomobili, Resmen Seri Üretime Giriyor

Hollanda merkezli PAL-V şirketi, PAL-V Liberty adını verdiği dünyanın ilk ticari uçan otomobilini Hindistan’ın Gujarat eyaletinde üreteceğini açıkladı. Hem havada hem de karada gidebilecek şekilde tasarlanan iki kişilik araç, ilk olarak 2018 Cenevre Otomobil Fuarı'nda sergilenmişti.

Dünyanın ilk uçan otomobilini geliştirmek için yola çıkan PAL-V, bu hayaline bir adım daha yaklaştı. Hollandalı firmanın Uluslararası İş Geliştirme Operasyonları Departmanı Başkan Yardımcısı Carlo Maasbommel, PAL-V Liberty adındaki araçlarının Hindistan’ın Gujarat eyaletinde üretilmesi için yerel makamlarla mütabakata varıldığını açıkladı.

İki ayrı motora sahip olan PAL-V Liberty, karada 160 km/s, havada ise 180 km/s maksimum hıza ulaşabiliyor. Hollandalı üretici, otomobilin sadece üç dakika içinde uçan bir araca dönüştürülebileceğini ve yüzde 100 dolu bir batarya ile yaklaşık 500 kilometrelik bir menzile sahip olacağını iddia ediyor.

PAL-V Liberty karada 160 km/s, havada ise 180 km/s hızla gidebilecek

Gövdesi karbon fiber, alüminyum ve titanyum olmak üzere üç farklı malzemeden yapılan PAL-V Liberty, sadece 664 kilogramlık bir ağırlığa sahip. 0-100 kilometre hızlanmasını 9 saniyenin altında gerçekleştiren araç, potansiyel müşterilerine eşi benzeri olmayan bir deneyim yaşatmayı vadediyor.

PAL-V, uçan otomobilin üretimine önümüzdeki yıl başlamayı hedefliyor. Gujarat'ı birinci sınıf altyapısı ile gelişmiş liman ve lojistik tesisleri için seçtiklerini belirten Hollandalı şirket, Hindistan'da üretilen araçların Avrupa ülkeleri ve ABD de dahil olmak üzere çeşitli pazarlara ihraç edileceğini belirtti. Bu arada söz konusu fabrika, Hindistan’da bir Hollandalı şirket tarafından kurulan ilk üretim tesisi olacak.

Dünyanın ilk uçan otomobili PAL-V Liberty'nin test videosu