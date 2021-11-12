Dünyanın İlk ve Tek USB Type-C Girişli iPhone’u Satıldı

Robotik mühendislik öğrencisi Ken Pillonel, iPhone’un standart girişini değiştirerek, USB Type-C girişe sahip bir iPhone modeli üretti. Dünyada başka bir örneği olmayan bu cihaz, eBay üzerinden açık arttırmayla satıldı.

Ken Pillonel adlı yüksek mühendislik öğrencisi, bir iPhone X’in standart lightning girişini değiştirerek dünyanın ilk ve tek Type-C girişine sahip iPhone’unu yaptı. Başlangıçta basit bir mühendislik projesi olan USB-C girişli iPhone X, hem şarj hem de veri aktarımında başarılı bir şekilde kullanılabildi. Ken Pillonel, dünyada başka bir örneği olmayan bu cihazı eBay’da açık arttırmayla satışa çıkardı.

Cihazda karşılaşılabilecek herhangi bir sorun ile karşılaşılırsa hiçbir sorumluluk kabul etmeyeceğini bildiren Pillonel, cihazı verilen en yüksek teklifi kabul ederek sattı.

Dünyanın ilk ve tek USB Type-C girişli iPhone'u rekor fiyata satıldı

Yazılım ve donanım geliştiricisi genç mühendis başarılı bir şekilde kullanılabilen bu cihazın prototip olduğunu hatırlatarak, cihazın içi açılmadıkça sorunsuzca kullanılabileceğini belirtti. Telefonu satın alacak kişi için telefonu ana cihaz olarak kullanmaması ve güncellememesi yönünde şartlar vardı. USB-C girişe sahip bu iPhone, kısa sürede oldukça ilgi gördü. 1000 dolardan başlayan açık arttırmada gelen teklifler, kısa sürede 10 binleri aştı. Açık arttırma süresi boyunca 116 teklifin geldiği bu iPhone, 86.001 dolara alıcısını buldu.

Rekor bir fiyatla satılan cihaz projesini anlattığı bir videosunu YouTube üzerinden yayınlayan Ken Pillonel, çalışmasının detaylarını GitHub’da açık kaynak olarak paylaştı. Genç mühendis projesini “Projede öncelikli hedefim elektroniğin başarılı bir şekilde çalışmasını sağlamak ve yaptığım modifikasyonu iPhone’a sığdırmaktı. Uzun uğraşlar sonunda dünyanın ilk USB Type-C bağlantı noktasına sahip iPhone’unu yaptım. Cihaz şarj ve veri aktarımlarını destekliyor.” şeklinde anlattı. Mühendis Pillonel telefona hızlı şarj, su geçirmezlik ve USB-C aksesuar desteği özelliklerini de eklemek istediğini söyledi.