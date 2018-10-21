Dünyanın Kalpsiz ve Nabızsız Bir Şekilde Yaşayan İlk İnsanı

Kalbiniz olmadan yaşayabilir misiniz? Buna cevabınız evet olabilir, zaten bu haber de bununla alakalı. Peki ya nabzınız da yoksa?

2011 yılının Mart ayında, kendisi 55 yaşındayken kalp krizi geçiren Craig Lewis, bu kalp krizi sonrası Teksas Kalp Enstitüsü'ne başvurmuştu. Hastalığının adı 'amyloidosis'. Bu hastalık iç organlarını, kalbini, böbreklerini ve karaciğerini hızlı bir şekilde saran ve yapışkan bir maddeyle dolduran ölümcül bir hastalık. Oldukça nadir görülmesine karşın, görüldüğü kişide hızlı müdahale yapılmazsa ölümcüldür. Lewis, muhtemelen bu hızlı müdaheleler olmasaydı birkaç gün içinde hayatını kaybecekti.

Güzel bir şans. Neyse ki, gittiği enstitüde bulunan Dr. Billy Cohn ve Dr. Bud Frazier, Lewis için bir fikir buldular. 'Continuous flow' adını verdikleri cihaz ile ortaya çıktılar. Lewis'in kalbini yerinden çıkarttılar ve bu cihazı taktılar. Lewis, aynı gün içinde ayağa kalkıp, doktorlarla konuşabilecek duruma geldi. Dr. Cohn, insan kalbinin yerini alması için veya onarılması konusuna hayatını adamış bir araştırmacı olmasının yanında uzman bir cerrahtır.

Her şey yolunda gitmesine karşın, tek bir problem var. Lewis'in nabzı atmıyor. Belirttiğimiz gibi, Lewis bu teknolojiyi alan ilk insandı. Süreç, 48 saatten az sürdü ve bu büyük bir başarıydı. Ancak Lewis'in böbrek ve karaciğeri bu kadar şanslı değildi. Hızla tükeniyorlardı, bu sebeple ailesi birkaç ay sonra doktorlardan cihazın bağlantısını kesmelerini istedi.