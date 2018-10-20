Sağlıkla İlgili Doğru Olduğu Düşünülen 7 Yanlış Bilgi

Sağlık alanında ağızdan ağıza dolaşan doğru bilinen yanlışlardan birkaçını sizler için derledik.

Bugüne kadar sağlıkla alakalı moda olmuş yüzlerce söylenti duymuşsunuzdur ve bu söylentiler hep birbirleriyle çelişirler veya arkasında sağlam bir bilimsel çalışma yoktur. Bu söylentilerden birkaçını sizler için derledik.

Gluten sağlığa zararlıdır

Bilim insanları 650’den fazla glütensiz ürünü normal ürünlerle kıyasladılar ve glütensiz olanların daha yüksek kalorili olduğu ve daha fazla şeker, yağ içerdiği sonucuna vardılar. Glütene alerjiniz yoksa glütensiz ürünleri tercih etmeniz için de bir sebebiniz yok demektir.

Tıbbi kömür akşamdan kalma durumunu ortadan kaldırır

Tıbbi kömür insan vücudundaki toksinleri emerek bağırsaklardan kolayca atılmasını sağlar; ancak bu yalnızca alkol alımından sonraki ilk saat için geçerlidir.

Kalorisi eksi seviyelerinde olan meyveler vardır

Kereviz, greyfurt, brokoli, domates ve salatalık eksi kalorili yiyecekler olarak adlandırılırlar; ancak bunu destekleyecek herhangi bilimsel bir kanıt yoktur. Bu yiyecekler yalnızca bol su ve lif içerdikleri için sindirilmeleri için gereken enerji azdır.

Yemek yerken su içilmemelidir

Yemek yerken içilen su yemek borusunda kalan gıdaları mideye iter. Su ayrıca büyük lokmaları eritir ve bunlara asit ve maya katar. Su, mide suyunu sulandırsa da midenin çalışmasına herhangi olumsuz bir etkisi yoktur.

Kalıp sabunlar bakteri taşır

Hiçbir sabun bakteri taşımaz. Ebola virüsüne yakalanmış bir insanın kullandığı sabunu kullansanız bile bir sorun yaşamazsınız. Bilim insanları bunu bir kalıp sabuna bakteri yerleştirip bir kişiye bu sabunla ellerini yıkattılar. Elini yıkayan kişinin ellerinde yapılan incelemede herhangi bir bakteriye rastlanmadı.

Ter önleyiciler tehlikelidir

Ter önleyicilerin alüminyum içermesi nedeniyle Alzheimer hastalığına sebep olduğuna inanılmaktaydı. Bu ürünlerin ayrıca böbrek taşına ve göğüs kanserine de sebep olduğu söylenmekte. Ancak yapılan araştırmalar tüm bu iddiaların altının boş olduğunu ortaya koydu.

Günde en az 10 bin adım atmak gerekir

10 bin adım kuralı, 1960’larda bir adımsayar cihazının reklamını yapmak için Japonya’da uydurulmuştur. Günlük aktivitenin birden artırılması kronik hastalıkları olan insanlar, yaşlılar, diyabet hastaları ve hareketsiz yaşama alışmış kişiler için olumsuz etki yaratabilir. Bazı araştırmalar günde 5,000 ila 8,000 adım atmanın sağlıklı kalmak için yeterli olduğunu ortaya koydu.