Dünyanın en büyük varlık yönetim şirketi olan BlackRock, hayatımızın hemen her noktasında yer alıyor. Peki neden dünyanın sahibi deniyor?

BlackRock, muhtemelen daha önce adını duymadığınız büyük bir varlık yönetim şirketi. Bu şirkete "dünyanın sahibi" de deniyor. Peki onu bu kadar büyük yapan ne?

Şirketin sahip olduğu varlıkların değeri 10 trilyon dolar civarında. Paranın büyüklüğünü anlamanız için bir bilgi verelim. Dünya üzerinde şu anda dolaşımda olan para miktarı 40 trilyon dolar olarak görülüyor. Bu da demektir ki şirketin varlık değeri, dünyada dolaşımda olan paranın dörtte biri kadar. Fakat onu "dünyanın sahibi" yapan sadece varlıklarının değeri değil.

Amerika ve Çin hariç tüm ülkelerin ekonomisinden daha büyük bir şirket.

2023 yılı verilerine göre bu şirketin yönetilen varlığının değeri 10 trilyon dolar olduğundan bahsetmiştik. Bu, hafife alınabilecek bir miktar değil. Öyle ki ülkelerin ekonomilerini bile sollamış.

2023 yılı IMF en büyük ekonomiler sıralamasına bakarsak bu şirket, ABD ve Çin dışında kalan ülkelerin her birinin ekonomisinden daha yüksek bir varlığa sahip. 2023 yılında ABD 26 trilyon 185 milyar dolar gelire sahipken Çin 19 trilyon 244 milyar dolarlık gelire sahip. Üçüncü sıradaki Japonya’nın ekonomisi ise BlackRock şirketinin varlıklarının yarısı kadar bile değil.

Her geçen gün, yönetilen varlıklarına yenilerini eklemeye devam ediyor. İçeriğimizin ilerleyen kısımlarında anlatacağım bir husus daha var. O da tek rakiplerinin kendileri olması.

Medyayı elinde tutuyorlar. İzlediğiniz televizyon kanalları ile bağlantıları var.

Şirket, medyada da var. BlackRock ve en büyük varlık yönetim şirketlerinden bir diğeri olan Vanguard; Time Warner, Disney ve News Corp’un en büyük sahiplerinden ikisi konumunda. Hepimizin bildiği FOX, CNN, NBC gibi kanallarda da büyük hisseleri var. BlackRock şirketi yine hepimizin bildiği New York Times ile de bağlantılı.

Facebook, Instagram ve diğer sosyal medya mecralarında da pay sahibi olmaları hiç şaşırtıcı değil. Yani günümüzde herhangi birini yoldan çevirip bu şirketi sorsak bilme ihtimali oldukça düşük. Fakat ona para kazandırmış olma ihtimali yüzde 100’e yakın.

Rakibinde hissesi var, rakibinin de kendisinde hissesi var.

Yönettikleri fon tutarlarına göre üç büyük varlık yönetim şirketinden bahsedilir. Bunlar; BlackRock, Vanguard ve State Street isimli şirketlerdir. Üçüncü olan State Street şirketinin sahibi, BlackRock şirketi. Ayrıca en büyük hissedarı, ikinci sıradaki Vanguard şirketinin tam olarak kendisi.

Kim kimin nesi, ne oluyor? Kafanız yeterince karıştıysa özet geçiyorum: İlk 3 şirketten iki tanesi ortak aileye aitken bir tanesi farklı aileye ait. Fakat o da hissedar olarak pay alıyor. Bu üç şirket, kardeş kardeş büyüyüp birbirlerini besliyorlar ama biz rakip sanıyoruz.

Aladdin isimli yazılımları ile bankaları ve önemli kuruluşları ellerinde tutuyorlar.

Aladdin’i bir yazılım olarak tanımlayabiliriz. İsmi masal kahramanı gibi gelse de yaptıkları oldukça gerçek! Büyük şirketler ve büyük bankalar, portföy yönetimi için bu yazılımı kullanıyorlar. Çünkü bu yazılım; her piyasa, her şirket ve her varlık hakkında oldukça hızlı bir veri toplama aracı. Verilere daha hızlı ve daha detaylı ulaşım sağlamayı hangi büyük banka, hangi büyük şirket istemez ki?

BlackRock, böyle güçlü bir yazılımı ne karşılığında büyük şirket ve bankalara veriyordur? Elbet bir çıkarı vardır. Belki yazılımın bilemeyeceği ama şirket ve bankaların birinci elden aldıkları bilgileri erkenden öğreniyorlardır.

Bu bir nevi güç birleştirme olayıdır diyebiliriz. Ayrıca büyük şirketlerin sahip olduğu bu şans yani Aladdin, küçük yatırımcılara dezavantaj olarak geri dönüyor. Çünkü BlackRock, piyasayı istediği şekilde yönlendirme gücünü elinde tutmuş oluyor.

En büyük yatırımları arasında Apple ve Amazon var.

Şirket tam anlamıyla her taşın altından çıkıyor. Federal rezerv, sağlık sigortaları, yatırım firmaları, STK’ler ve daha nice alanda kendine büyük yer almış durumda. Otuzdan fazla ülkede faaliyet gösteriyorlar ve yüzden fazla ülkede de müşterileri var.

Şirketin en büyük yatırımlarından sizin de çok iyi bildiklerinizi sıralayayım. Bu şirket; Apple, Microsoft, Intel, Amazon, Facebook, Tesla, Nike gibi markaların üst seviye yatırımcıları arasında yer alıyor. Yani şirketin ismini hayatınızda bir kere bile duymadan yıllarca onun büyümesine destek oldunuz.

BlackRock CEO'su Larry Fink, krizden etkilenmeyip krizi fırsata çeviriyor.

BlackRock CEO'su ve kurucu üyesi olan Fink neyi başardı da şirketi bugünkü konumuna getirebildi? 2000 yılı başlarına kadar bu şirket de tıpkı diğer varlık yönetim şirketleri gibiydi. 2000 yılı sonrası diğer şirketlerden daha hızlı büyümeye başladılar.

Hızla gelişmelerinde 2008 krizi onlara yardımcı oldu diyebiliriz. Krizden bahsedildiğinde yalnızca kaybedilenler, kaybedenler akla geliyor. Fakat durum elbette böyle değil. Kaybedenler kadar kazananlar da var.

BlackRock şirketi, ABD hükûmeti ile iyi ilişkileri dolayısıyla ekonomik krizden kurtulma operasyonunda görevlendirildi. Yani batmış firmaların portföyleri, işletmeleri için BlackRock şirketine devredildi. Bir anda da yükselmeye başladılar ve günümüzde büyük servete sahipler.

Los Angeles'taki California Üniversitesi'nde Siyaset Bilimi alanında lisans derecesi alan Fink, yine aynı üniversitede Gayrimenkul alanında MBA derecesi aldı. First Boston'da önce menkul kıymet tüccarı sonra firmanın tahvil departmanının yöneticisi olarak görev aldı. Gayrimenkul, siyaset bilimi ve ekonomi gibi alanlardaki bilgi ve tecrübesi BlackRock şirketindeki başarısına giden adımlardı.

Bitcoin’e de el atmak için adımları sürüyor.

Dahil olup üzerinden para kazanamadıkları tek yer olarak gördükleri için olsa gerek; BlackRock şirketi, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na başvuru yaptı. Bitcon’in düşüşünü fırsat bilerek ETF’deki Bitcoin varlıklarını saklama hizmeti için Coinbase sunmayı planlıyor. Elbette önce onaylanması gerek.

Tabiri caizse kaybettikleri masa olmaya şirket, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na başvuru yaptığı anda Bitcoin 500 dolar daha arttı. Kararın 240 gün içinde verilmesi gerektiğine bakarak 2024 yılında açıklanması bekleniyor.

Görsel Kaynağı: Aperture

Sonuç olarak hemen her alanda yer alan ve "dünyayı ele geçiren" bu şirket, daha da büyümeye devam ediyor. Sınırları ne kadar zorlayacağı ise meçhul.