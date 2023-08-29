Hem şirket değerlerini hem de çalışan sayılarını hesaba katarak devasa şirketlerin büyüklüğünü ülkeler üzerinden gösterdik.

Çoğu küçücük garajlarda kurulmuş olan sayısız şirket, günümüzde trilyonlarca dolara varan değere sahip. Bu da çok rahat bir şekilde koskoca ülkelerin gayrisafi yurt içi hasılalarını katlayabildikleri anlamına geliyor. Çok sayıda işin, ticaretin ve hizmetin sürekli devam ettiği ülkelerin karşısında böyle şirketlerin olması da ortada dönen paraları ve bu teknoloji devlerinin gücünü kafamızda daha net canlandırmamızı sağlıyor.

Tabii böylesine büyük bir gücü elde etmek için yüksek çalışan gücü de gerekli. Örneğin dünyanın her yerine yayılmış olan Amazon’un 1,372 trilyon dolar market değeri bulunuyor. Çalışan sayısı ise verilere göre 1,541 milyon. Biz de Amazon gibi teknoloji devlerini alıp, eldeki veriye göre ülkelerle karşılaştırdık. Çalışan sayısını daha rahat anlayabilmeniz adına kendi illerimizden de veri karşılaştırmaları ekledik.

Önce şirket değerini ülkelerle kıyaslayalım.

Apple ile başlayalım. Şirketin market değerini ülkeyle karşılaştırdığımızda karşısına Fransa yerleşiyor.

Apple’ın 2,77 trilyon dolarlık bir değeri varken Fransa’nın GSYİH’si 2,92 trilyon dolar. Yazının sonundaki kaynaklardan bu verileri nasıl elde ettiğimizi görebilirsiniz.

Microsoft ise kendisini Kanada’ya yakın buluyor.

Kanada, 2,08 trilyon dolarlık GSYİH’yi elinde tutarken, Microsoft da 2,393 trilyon dolarlık bir değer elde ediyor.

Google’ın üst şirketi Alphabet ise Meksika’ya yakın.

Alphabet’in market değeri 1,630 trilyon dolarken Meksika, 1,66 trilyon dolarlık GSYİH’yi elde tutuyor.

Amazon’un Endonezya ile denk düşmesi de kimilerine şaşırtıcı gelecektir.

Amazon’un market değeri 1,372 trilyon dolar. Endonezya ise 1,39 trilyon dolarlık GSYİH’ye sahip.

Trilyon değerindeki son şirketimiz NVIDIA ise karşısında Hollanda’yı buluyor.

1,150 trilyon dolarlık değere sahip şirket, 1,08 trilyon dolarlık GSYİH’ye sahip Hollanda’yla denk düşüyor.

Sırada Meta ve Tayvan var.

736 milyar dolar değerindeki Meta şirketi, GSYİH’si 775 milyar dolar olan Tayvan’a denk. Bunları gördükçe yüzölçümünün her şeyi ifade etmediğini daha da iyi anlıyoruz.

Tesla’nın karşısına ise İsviçre geliyor.

731 milyar dolar değerinde olan Tesla, arada biraz makas olsa da GSYİH’si 688 milyar dolar olan İsviçre ile karşı karşıya.

500 milyar doların altına indiğimizde karşımıza Samsung geliyor.

334 milyar dolar değerindeki teknoloji devinin karşısında, 344 milyar dolarlık GSYİH’siyle Kolombiya yer alıyor.

Nestle’yi bu listede görmeyi beklemiyordunuz değil mi?

322,78 milyar dolarlık bu şirket, karşısında 301 milyar dolar GSYİH’ye sahip Romanya’yı buluyor.

Son şirketimiz ise Coca-Cola.

Coca-Cola’nın market değeri tamı tamına 260,54 milyar dolar. Karşısına yerleşen ülke ise 252 milyar dolarlık GSYİH’siyle Portekiz oluyor.

Şimdiyse şirketlerin büyüklüğünü göreceğiz. Hem de kendi illerimize bakarak.

Siz liste boyunca şaşırmaya hazır olun. Apple’ın tüm çalışanlarını alıp Artvin’e sığdırabilirmişiz.

Microsoft ise Sinop ilimizle, çalışan ve nüfus sayısı bakımından denk düşüyor.

Alphabet ise tüm ekibi toplayıp rahatça Sinop’a yerleşebilir.

Amazon’un 1,541 milyonluk kadrosu ise aşağı yukarı Hatay’a denk düşüyor.

NVIDIA’nın çalışan sayısı az olduğundan bir ile denk düşmüyor. Biz yine de kendisine Ankara’da yer bulduk.

Meta da kendisine Tunceli’de yer buluyor.

Tesla tüm fabrikayı toplayıp Gümüşhane’ye yerleşse mi artık?

Samsung da güzide Yalova ile denk düşüyor.

Nestle ile Hakkari -ideal çift- birbirine fazla yakın

Son olarak Coca-Cola’nın eşiti olarak da Bayburt var.

Özellikle ikinci liste bizi kültür şokuna soktu. Siz de yorumlarınızı aşağıda paylaşabilirsiniz.