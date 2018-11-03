Dünyanın Suç Oranı En Düşük 20 Ülkesi

Suç oranının az olduğu bir ülkede yaşam standartları çok yüksek oluyor. Öyle ki uzmanlar, suç oranının düşük olmasının doğrudan ekonomi ile orantılı olduğunu belirtmekte. Dünya Ekonomik Forumu, bir ülkenin güvenliğini yıllık "Küresel Rekabet Edebilirlik Raporu"nu dikkate alarak, organize suç, terörizm, cinayet oranları ve polis gücünü baz alarak ülkeleri, güvenilirliklerine göre sıralandırdı.
Dünya Ekonomik Forumu'nun yaptığı sıralandırmada ABD 56. sırada Çin'in hemen gerisinde yer alıyor. Dünya Ekonomik Forumu'nun 16 Ekim 2018 tarihli raporuna göre dünyanın en güvenli 20 ülkesi:
20. Kanada
Üç Geyik. Barış Nehri, British Columbia, Kanada.
19. Bahreyn
ABD Savunma Bakanı Mattis'in son ziyaretinde Sakhir Sarayı, Bahreyn.
18. İspanya
Ocak 2015, Zaragoza, İspanya'nın manzarası
17. Hollanda
Hollanda'nın Venedik'i olarak bilinen Giethoorn, sadece akarsu kanalları ile gezilebilir.
16. Avustralya
Havai fişekler, 1 Ocak 2018 Yılbaşı Gecesi kutlamaları sırasında Sidney Limanı Köprüsü ve Opera Binası üzerinde gözleri şenlendiriyor.
15. Katar
Doha, Katar'da gece karanlığında bir Cami'nin görünümü.
14. Estonya
Estonya, Tallinn kentin ana kapılarının görünümü.
13. Avusturya
Bludenz, Avusturya yakınındaki Vorarlberg dağ aralığında, Alpe Albona.
12. Portekiz
Lizbon, Portekiz Sao Jorge kalesinden şehir merkezinin görünümü.
11. Norveç
Tromso, Norveç yakınlarındaki Aurora Borealis (kuzey ışıkları) görünümü.
10. Japonya
Heian dönemindeki katılımcılar, Mayıs 2018'de Aoi festivalinde Kyoto İmparatorluk Sarayı ile geçit töreni düzenliyorlar.
9. Birleşik Arap Emirlikleri
Güne; Dubai, Birleşik Arap Emirlikleri'nde siluetinin arkasından batıyor.
8. Hong Kong
Victoria Limanı'nda 1 Aralık 2017'de lazer gösterisi. Gösteri her gece 8'de başlıyor.
7. Lüksemburg
Lüksemburg şehri, Lüksemburg.
6. Yeni Zelanda
At binen insanlar, Fairlie, Yeni Zelanda Blue Mountain Station.
5. İsviçre
Bisikletli bir adam, İsviçre'nin Basel kentindeki Rheinsprung caddesindeki 15. ve 16. yüzyıldan kalma evlerin, Ren'deki bir üniversite kasabasının ve Fransa ile Almanya'nın sınırında popüler bir turist merkezinden geçiyor.
4. Umman
Muscat, Umman manzarası manzarası.
3. İzlanda
Güney İzlanda'daki Skogafoss şelalesi yakınında bir gökkuşağı.
2. Singapur
İnsanlar, Singapur Körfez'deki Bahçelerde 'Süper Ağaç' yapılarını aydınlatıyor.
1. Dünyanın en güvenli ülkesi: Finlandiya
Ziyaretçiler, Kuzey Kutup Dairesi'ndeki Noel Baba Köyündeki "Noel Baba Ofisi"nin dışında toplanıyor, Rovaniemi, Finlandiya.