Dünyanın Suç Oranı En Düşük 20 Ülkesi

Dünya genelinde ülkelere göre suç oranları git gide artmaya başladı. Peki hangi ülke kaçıncı sırada?

Suç oranının az olduğu bir ülkede yaşam standartları çok yüksek oluyor. Öyle ki uzmanlar, suç oranının düşük olmasının doğrudan ekonomi ile orantılı olduğunu belirtmekte. Dünya Ekonomik Forumu, bir ülkenin güvenliğini yıllık "Küresel Rekabet Edebilirlik Raporu"nu dikkate alarak, organize suç, terörizm, cinayet oranları ve polis gücünü baz alarak ülkeleri, güvenilirliklerine göre sıralandırdı.

Dünya Ekonomik Forumu'nun yaptığı sıralandırmada ABD 56. sırada Çin'in hemen gerisinde yer alıyor. Dünya Ekonomik Forumu'nun 16 Ekim 2018 tarihli raporuna göre dünyanın en güvenli 20 ülkesi:

20. Kanada

Üç Geyik. Barış Nehri, British Columbia, Kanada.

19. Bahreyn

ABD Savunma Bakanı Mattis'in son ziyaretinde Sakhir Sarayı, Bahreyn.

18. İspanya

Ocak 2015, Zaragoza, İspanya'nın manzarası

17. Hollanda

Hollanda'nın Venedik'i olarak bilinen Giethoorn, sadece akarsu kanalları ile gezilebilir.

16. Avustralya

Havai fişekler, 1 Ocak 2018 Yılbaşı Gecesi kutlamaları sırasında Sidney Limanı Köprüsü ve Opera Binası üzerinde gözleri şenlendiriyor.

15. Katar

Doha, Katar'da gece karanlığında bir Cami'nin görünümü.

14. Estonya

Estonya, Tallinn kentin ana kapılarının görünümü.

13. Avusturya

Bludenz, Avusturya yakınındaki Vorarlberg dağ aralığında, Alpe Albona.

12. Portekiz

Lizbon, Portekiz Sao Jorge kalesinden şehir merkezinin görünümü.

11. Norveç

Tromso, Norveç yakınlarındaki Aurora Borealis (kuzey ışıkları) görünümü.

10. Japonya

Heian dönemindeki katılımcılar, Mayıs 2018'de Aoi festivalinde Kyoto İmparatorluk Sarayı ile geçit töreni düzenliyorlar.

9. Birleşik Arap Emirlikleri

Güne; Dubai, Birleşik Arap Emirlikleri'nde siluetinin arkasından batıyor.

8. Hong Kong

Victoria Limanı'nda 1 Aralık 2017'de lazer gösterisi. Gösteri her gece 8'de başlıyor.

7. Lüksemburg

Lüksemburg şehri, Lüksemburg.

6. Yeni Zelanda

At binen insanlar, Fairlie, Yeni Zelanda Blue Mountain Station.

5. İsviçre

Bisikletli bir adam, İsviçre'nin Basel kentindeki Rheinsprung caddesindeki 15. ve 16. yüzyıldan kalma evlerin, Ren'deki bir üniversite kasabasının ve Fransa ile Almanya'nın sınırında popüler bir turist merkezinden geçiyor.

4. Umman

Muscat, Umman manzarası manzarası.

3. İzlanda

Güney İzlanda'daki Skogafoss şelalesi yakınında bir gökkuşağı.

2. Singapur

İnsanlar, Singapur Körfez'deki Bahçelerde 'Süper Ağaç' yapılarını aydınlatıyor.

1. Dünyanın en güvenli ülkesi: Finlandiya

Ziyaretçiler, Kuzey Kutup Dairesi'ndeki Noel Baba Köyündeki "Noel Baba Ofisi"nin dışında toplanıyor, Rovaniemi, Finlandiya.