Düşen Hürkuş Uçağındaki Pilotlarla İlgili Açıklama (Video)

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) tarafından test uçuşu gerçekleştirilen Hürkuş uçağı, bugün saat 12.30 sıralarında Ankara Beypazarı bölgesinde düşmüştü. Kazaya ilişkin yazılı bir açıklama yapan TUSAŞ, uçakta bulunan iki pilotun da sağlık durumlarının iyi olduğunu bildirdi.

TUSAŞ tarafından tasarlanan ve geliştirilen, 'Türk Başlangıç ve Temel Eğitim Uçağı Projesi'nin ürünü olan eğitim uçağı Hürkuş’un bugün Ankara Beypazarı bölgesinde düşmesi büyük bir korkuya neden olmuştu. Uçuşu gerçekleştiren iki pilotun sağlık durumları merak edilirken yüreklere su serpen açıklamayı TUSAŞ yaptı.

Şok etkisi yaratan kazaya ilişkin bir açıklama yayınlayan firma, şu ifadeleri kullandı: "Bugün saat 12.30 sıralarında test uçuşu yapan Hürkuş uçağımız Ankara Beypazarı bölgesinde kaza geçirmiştir. Uçakta bulunan 2 pilotumuzun sağlık durumları iyi olup kontrol amaçlı hastaneye sevk edilmiştir. Olayla ilgili incelemeler devam etmekte olup kaza nedeni yapılacak araştırma sonucunda belli olacaktır."

Düşen Hürkuş eğitim uçağının enkazı

Kişisel Twitter hesabından kazaya ilişkin bir açıklama yapan Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, "Ankara Beypazarı bölgesinde Eğitim amaçlı uçuş yapan Hürkuş Uçağı'nın kaza haberini almış bulunmaktayız. Uçuşu gerçekleştiren iki pilotumuzun da sağlık durumlarının iyi olduğu haberini aldık. Geçmiş olsun” dedi.

Türkiye’nin ilk milli İnsansız Hava Aracı (İHA) Bayraktar TB2’nin mimarı ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar ise havacılıkta kazaların hep olduğuna dikkat çekerek, “Bugüne kadar kaza geçirmemiş tek bir hava aracı markası ve modeli yoktur. Yılmadan çalışmaya, denemeye devam. Ülkemizin havacılığını geliştirmek için çalışan pilot ve teknik personelimizin ayağına taş değmesin. Semalarımızda Hür ve Özgür” ifadelerini kullandı.

Uçaktaki iki pilotun paraşütle atlayarak kurtulduğu ve sağlık durumlarının iyi olduğu açıklandı

Adını efsanevi Türk pilot ve mühendis Vecihi Hürkuş'tan alan eğitim uçağı, saatte 574 kilometre hıza kadar çıkabiliyor. Pratt & Whitney Canada PT6 motorunu kullanan 11 metre uzunluğundaki Hürkuş, ilk kez 2013 yılında uçmuştu.

Test uçuşu yapan Hürkuş uçağının düştüğü anlar