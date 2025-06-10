Aracınızın yakıt tüketimini azaltmak için klima mı açmalı camları mı? Bu içeriğimizde, hızınıza ve sürüş koşullarına göre hangisinin daha verimli olduğunu detaylıca anlatıyoruz.

Yaz aylarının gelmesiyle iyice artan sıcak havalarda araba kullanmak gerçekten bunaltıcı olabiliyor. Bu yüzden de sürücüler, genellikle ya klimalara ya da cam açmaya yöneliyorlar. Ancak burada herkesin aklına gelen bir soru var: Klima açmak mı yoksa camları açmak mı daha düşük yakıt tüketimi sağlar?

İşte biz de bu içeriğimizde herkesin aklında dolaşan bu soruyu yanıtlayacağız. Bu konular hakkında yapılan birçok araştırma mevcut. Sonuçlar ise çoğunuzun tahmin edebileceğinden daha farklı. Gelin klima açmanın mı yoksa cam açmanın mı yakıt tüketimi için daha mantıklı olduğuna birlikte bakalım.

Klima açıkken yakıt tüketimi nasıl etkilenir?

Yazın arabalarda herkesin en çok kullandığı serinleme yöntemi klima açmaktır. Tabii ki klima açmanın yakıt tüketimine etkisi var. Kullanıcı serinlemeye çalışırken motorun daha fazla çalışması ve daha fazla yakıt tüketmesi gerekiyor. Bu yüzden de mantıken klimanın camlardan daha fazla yakıt tükettiğini düşünebilirsiniz. Aslında bu hem doğru hem de değil. Araç klimaları, yüksek verimlilik ile tasarlanıyorlar. Bu yüzden yakıt tüketimlerine etkileri fark edilemeyecek kadar az oluyor

Consumer Report’s tarafından gerçekleştirilen bir araştırmada, arabalardaki klimaların yakıt verimliliğini %10 oranına kadar azalttığını gösterdi. Ancak cam açıkken de çok büyük fark yok. Bu yüzden her şey o anki aracın durumuna bağlı. O duruma birazdan değineceğiz.

Cam açıkken yakıt tüketimi nasıl etkilenir?

Hava almak, klimadan bıkmak ve daha birçok farklı nedenden dolayı cam açabiliyoruz. Ancak birçok kişi, yakıt tüketimi için klima yerine bu yöntemi tercih ediyor. Aslında cam açmak motorunuzun performansını doğrudan etkilemiyor. Ancak dolaylı yoldan da olsa yakıt tüketimine etkisi var: Aerodinamik direnç.

Arabanızın üzerinden akan hava pencerelerinize çekilir ve bir esinti yaratır. Ne yazık ki hava akışı bir direnç oluşturur ve motorunuzun arabanızı yolda hareket ettirmesi için harcadığı eforu artırmasına neden olur. Bu da hâliyle yakıt tüketimini olumsuz etkiler. Özellikle de yüksek hızlarda yakıt tüketimini artırır. Otomotiv Mühendisler Derneği’nin (SAE) araştırmasına göre 88 km ve üstü hızda giden araçlarda cam açıldığında yakıt verimliliği %20 azalıyor.

Sonuç: Hızınıza göre klima ve cam açmanın yakıt tüketimine etkisi değişir

Buradan çıkarabileceğimiz sonuç, araç hızına göre klima veya cam açmanın yakıt tüketimleri değişebilir. Yüksek hızlarda daha fazla direnç yaşanacağı için cam açmak yerine klima tercih etmelisiniz. Düşük hızlardaysanız ise direnç azalacağı için klimayı kapatıp camları açarak yakıt tasarrufu yapabilirsiniz.

En verimli yakıt tüketimi için ne yapmalısınız?

60 km/sa’in altında şehir içi gibi düşük hızlarda cam açmak yakıt tasarrufuna yardımcı olur.

şehir içi gibi düşük hızlarda cam açmak yakıt tasarrufuna yardımcı olur. 60-80 km/sa arasındaki orta hızlarda hem cam hem de klima tercih edilebilir, çok büyük fark yaratmayacaktır. Sıcaklık çok yüksekse kademeli klima kullanımı daha mantıklı olacaktır.

orta hızlarda hem cam hem de klima tercih edilebilir, çok büyük fark yaratmayacaktır. Sıcaklık çok yüksekse kademeli klima kullanımı daha mantıklı olacaktır. 80 km/sa ve üstü hızlarda rüzgâr direnci artacağı için camları açmak yerine klima tercih edilmelidir.

Yakıt tasarrufu için diğer uygulayabileceğiniz yöntemler

Klimayı maksimum güç yerine kademe kademe kullanmak daha dengeli bir yakıt tüketimi sağlayabilir.

Aracı çalıştırdıktan sonra birkaç dakika cam açarak havalandırdıktan sonra klimaları açmak tasarrufa katkı sağlayabilir.

Klimayı iç sirkülasyon modunda kullanmak, aracın içinin daha hızlı soğumasını sağlayarak motora binen yükü azaltıp yakıt tüketiminde tasarruf sağlayabilir.

Klima ve cam açmanın yakıt tüketimine etkileri hakkındaki sorularınızı yanıtlamaya çalıştık. Eğer hangisini yapacağınızı bilmiyorsanız o anki hızınıza göre klima veya camları tercih edebilirsiniz.