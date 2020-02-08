Duyduğunuzda Sizi Şaşkına Çevirecek 14 Enteresan Bilgi

Biz insanlar her gün yeni bir şeyler öğrenmeye çok açık bir yapıya sahibiz ve henüz edinemediğimiz birçok bilgi bulunuyor. İşte bu haberimizde sizlere bugüne kadar belki de hiç duymadığınız ve duyduğunuz zaman şaşkına döneceğiniz birkaç bilgi vereceğiz.

İnsanlık geçmişten günümüze kadar birçok şey keşfetmiş ve bunu gelecek nesillere aktarmıştır ancak geçmişten gelen bilgiler, yeni bilgilerin ortaya çıkmayacağı anlamına gelmiyor. Öğrenmenin herhangi bir yaşı olmadığı gibi bir sonu da yok. Dolayısıyla her gün yeni bir bilgi elde etmemek için de herhangi bir sebep bulunmuyor. Hatta muhtemelen kendinizi bir eve kapatıp yalnızca 15 dakikalığına internette gezinecek bile olsanız ilginç bir bilgi kafanızın içerisine yerleşecektir.

İşte bu haberimizde her gün duyamayacağınız ve muhtemelen daha önce duymadığınız birkaç bilgiyi sizlerle paylaşacağız. Bu bilgilerden bazıları sizlere “Nasıl ya?” sorusunu sordurabilir ancak şunu belirtmekte fayda var: Birazdan okuyacağınız her şey gerçek. Dilerseniz lafı daha fazla uzatmadan kafanızda deli sorular oluşturacak bilgilere geçelim.

Sinekkuşu yumurtalarının boyutları hemen hemen fasulye tanesi kadardır:

Hapşırmak havaya 100 bin mikrop gönderir ve bunu 161 km/sa hızla yapar:

Flamingoların bacaklarını büktüğü yer dizleri değil, ayak bilekleridir:

Tuvaletiniz, cep telefonunuzdan 7 kat daha temizdir:

Yunuslar birbirlerine isimleriyle seslenirler:

Bilim insanları neden esnediğimiz hakkında kesin bir kanıya ulaşamamış olsalar da esnemenin vücut sıcaklığını dengelemek için gerekli olduğunu belirtiyorlar:

İngilizcedeki “OK” (tamam) kısaltması, benzer bir anlama sahip olan “All Correct” cümlesinin yanlış yazılmış şeklinden ortaya çıkmıştır:

Devekuşu yumurtaları bütün yumurta türleri arasındaki en büyük yumurtalardır. Bu yumurtalar, tavuk yumurtalarından yaklaşık 20 kat daha büyük bir boyuta sahiptir:

Limonun içerisinde çilekten çok daha fazla şeker vardır. Bir limon yüzde 70 oranında şeker içerirken çilekte yüzde 40 şeker bulunur.

Deniz hıyarı olarak bilinen omurgasız hayvanlar, dışkılarını yaptıkları yerlerinden nefes alırlar (Evet, aynen orası…):

İnsanlar suda yürüyebilir. Tabii bunun için Ay üzerinde olmak gerekiyor:

Midenizde bulunan asit metali eritebilir:

Eğer bir saat boyunca birisine sarılırsanız bu size 70 kalori yaktırır. Bunun yerine bir saat boyunca duvara kafa atmayı tercih etmeniz size 150 kalori kaybettirir:

Salyangozlar, binlerce mikroskobik dişe sahiptir:

Enteresan bilgiler yazdığımız haberimizin sonuna geldik ve itiraf etmek gerekirse listede bizim de daha önce hiç duymadığımız ve duyunca fazlasıyla şaşırdığımız bilgiler oldu. Siz de yorumlar kısmında haberimizde öğrendiğiniz ve sizi en çok şaşırtan bilgiyi paylaşabilir, bunun yanı sıra daha önce sizi fazlasıyla şaşırtan ancak listede bulunmayan bir bilgiyi bu kısma yazarak okurlarımızı ve elbette bizleri aydınlatabilirsiniz :)