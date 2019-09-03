Alaska'da İlginç Bir Deniz Canlısı Yakalandı (Video)

Alaska'nın soğuk sularında balıkçılık yaparak geçimini sağlayan bir kişinin ağlarına, bugüne dek görülmemiş olan ilginç yapıdaki bir canlı takıldı. Yakaladığı canlının videosunu çekerek Facebook'ta yayınlayan balıkçı, bu canlının merak konusu olmasına neden oldu.

İnternet kullanımının dünya genelinde artmasıyla birlikte bazı içerikler kısa bir süre içerisinde milyonlarca kişi tarafından görülerek viral hale geliyor. Viral olan içeriklerle ilgili komplo teorileriyse hiçbir zaman kesilmiyor.

Bu kez viral olan bir video, dünyanın en popüler sosyal medya platformlarından olan Facebook üzerinde paylaşıldı. Alaska kıyılarında balıkçılık yapan bir yerlinin ağlarına takılan ilginç bir deniz canlısı, dünya genelinde tartışılmaya başladı. Ürkütücü yapısıyla dikkatleri üzerine canlı, adeta bir bilim kurgu filminden çıkmış gibi görünüyor.

Yakalanan canlının videosunun Facebook'ta yayınlanmasının ardından pek çok kullanıcı, bu ilginç canlıyla ilgili teori üretmekten geri durmadı. Kimi kullanıcılar bu canlının bir uzaylı olabileceğini söylerken kimileriyse bu canlının rahatsızlık veren veya ürkütücü bir tarafının olmadığını söyledi.

Facebook kullanıcıları ikiye bölündü

Alaska'da bulunan esrarengiz canlının türü bilinmiyor. Bu da, bu ilginç canlıyla ilgili heyecan uyandırıyor. Videonun altına yorum yapan bazı Facebook kullanıcıları bu canlının Alaska'nın soğuk sularına bırakılması gerektiğini düşünürken kimileriyse yetkililerin bu canlıya el koymasını ve uzaydan gelip gelmediğini anlamalarını istiyorlar.

Aslına bakılacak olursa bu canlı, Ridley Scott'un popüler korku filmi "Alien" da bulunan doğaüstü yaratıklarla benzerlik gösteriyor. Bu tarz canlılara genelde "Basket Stars" ya da "Shetland Argus" ismi veriliyor ancak bu canlı, bugüne dek görülenlerinden biraz daha farklı bir yapıya sahip. Bu yüzden de net bir şey söylemek mümkün değil.

İşte bu ilginç canlının videosu

Videodan sonra canlıya ne olduğuysa henüz bilinmiyor.