DxOMark, Bundan Böyle Kablosuz Hoparlörleri de Test Edecek

Akıllı telefonların kameralarını test edip sıralama oluşturan DxOMark, yeni bir test grubu açıkladı. DxOMark tarafından yapılan açıklamalara göre platform bundan sonra kablosuz hoparlörleri de test edecek. Üstelik ilk testler de gerçekleştirilmiş durumda.

Her ne kadar yaptığı testlerle tartışmalara konu olsa da akıllı telefon almayı düşünenlerin önemsedikleri kamera test platformu DxOMark, yeni bir test kriteri daha başlattı. Şirket artık akıllı telefonların yanı sıra, kablosuz hoparlörler için de birtakım testler gerçekleştirecek. Platform, yeni test grubunu "DxOMark Speaker" olarak isimlendiriyor.

Yeni test gruplarıyla ilgili açıklamalarda bulunan DxOMark Pazarlama Birimi Başkan Yardımcısı Nicolas Touchard, sektörde çok fazla kablosuz hoparlör olduğunu söyledi. Tüketicilerin, kendilerine bildirilenden çok daha fazla bilgiye sahip olmak durumunda olduklarını söyleyen Touchard, yeni test gruplarıyla birlikte akıllı telefonların yanı sıra kablosuz hoparlörlerle ilgili de bilgi paylaşımlarında bulunacaklarını söyledi.

Aslına bakacak olursak DxOMark ekibi, ses testlerine çok da uzak değil. Çünkü şirket, 2019 yılı itibarıyla akıllı telefonların ses kalitesini zaten test ediyor. Ekibini genişletmeye karar veren şirket, yeni test kategorisiyle de daha fazla tüketiciye ulaşmış olacak. Ancak şirketin kablosuz hoparlörlere yapacağı testlerin tartışmalara konu olup olmayacağını zaman gösterecek.

Bu arada DxOMark, kablosuz hoparlörler için ilk testlerini de gerçekleştirmiş durumda. Görünüşe göre şirket, uygun fiyatlı ve gelişmiş modelleri ayrı ayrı sınıflandıracak. Yapılan testlere baktığımızda, şu ana kadar en yüksek puanın Harman Kadron tarafından üretilen "Citation 200" isimli kablosuz hoparlöre verildiğini görüyoruz. Platform yöneticileri, yaptıkları testler sonucunda bu kablosuz hoparlöre 147 puan verdiler.

DxOMark'ın kablosuz hoparlör testleri işte böle sıralanıyor