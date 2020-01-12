Nokia 7.2'nin Kamera Puanı Nokia 9 PureView'la Aynı

Kamera puanlama organizasyonu DxOMark, Nokia 7.2'nin kamera puanını açıkladı. Sonuçlara göre Nokia 7.2 akıllı telefonunun puanı 85. Bu puan Nokia 9 PureView'la eşit. Nokia 7.2, "Oreo" üçlü kamera sistemini kullanıyor.

Fransız kamera değerlendirme şirketi DxOMark, Nokia 7.2'nin kamera puanlarını açıkladı. DxOMark'a göre Nokia'nin akıllı telefonunun kamera puanı 85. Bu puan, Nokia 9 PureView'la aynı. Nokia 9 PureView dünyanın ilk 5 arka kameralı telefonu.

"Oreo" üçlü arka kamera kurulumu olan Nokia 7.2'de 48MP'lik bir ana kamera ve 8MP'lik ultra geniş açılı bir lens ve 5MP derinlik sensörü bulunuyor. Fotoğraf skorunda 90 alan akıllı telefon, videoda 75'te kaldı.

DcOMark'a göre fotoğraf söz konusu olduğunda Nokia 7.2'nin temel performansı gayet iyi. İyi ışık kullanımı, geniş dinamik görüşü ve memnuniyet verici renkleri de cihazın beğenilen özelliklerinden. Bununla birlikte otomatik odaklaması sağlam değil ve burada pek çok gürültü var. Video söz konusu olduğunda titreme karşıtı efekti iyi, hedef ışıklaması çoğunlukla doğru ve tüm örneklerde daha az gürültü var. Buna rağmen otomatik odaklama çok yavaş, sık sık gölgelenme oluyor ve dış ortamlarda renk vinyeti beliriyor. Ayrıca iç ve dış ortam videolarında keskin bozulmalar gerçekleşiyor.

Bütün bunlara rağmen, Nokia 7.2'nin Nokia 9 PureView ile aynı kamera puanına sahip olması, Nokia'nın iyi iş çıkardığını gösteriyor. Nokia 9 PureView dünyanın ilk 5 kameralı telefonuydu. Bu, akıllı telefonu gelecek nesil hesaplamaya dayalı görüntüleme teknolojisiyle kıyaslanabilir yapıyor. PureView'la çekilen her fotoğraf geniş dinamik aralıklı (HDR). Bu cihazda 5 kamera da eş zamanlı olarak çalışıyor. Böylece fotoğraflar yüksek kalitede çekilirken, tekli bir kameranın 10 katı ışık kullanımını da garanti altına alıyor. PureView tüm görüntüleri dinamik aralıklı ve benzeri olmayan alan derinliğine sahip 12MP'lik bir fotoğrafta birleştiriyor.

Bununla birlikte Nokia 9 PureView'un bekleneni veremediği de iddia edilmişti. İlk inceleme yorumlarında PureView'ın, Huawei Mate 20 veya iPhone XS gibi telefonlarla kıyaslayınca fotoğraf işleme sürecinin nispeten yavaş olduğu belirtiliyordu.