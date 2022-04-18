Dyson Airwrap Multi-Styler Türkiye'de Satışta: İşte Fiyatı

Ev ürünlerinin lider markası Dyson, aşırı ısı olmadan saç şekillendirmeye imkân tanıyan yeni Airwrap Multi-Styler'ı Türkiye'de satışa sundu. Ayrıca daha önceki Airwrap kullanıcılarına da ürünlerini yeni başlıklarla güncelleme imkânı sağlanıyor.

Ev ürünleri konusunda lider marka olan Dyson, bugün yeni nesil saç şekillendiricisi Dyson Airwrap Multi-Styler’ı Türkiye’de satışa sundu. Dyson’ın ikonik tasarım çizgilerini taşımaya devam eden yeni saç şekillendiricisi, aşırı ısı gerektirmeden saçların şekillendirilmesine imkân tanıyor.

Şirketin ‘şimdiye kadarki en iyi performansa sahip saç şekillendiricisi’ olarak tanıttığı Dyson Airwrap, kullanıcılar için de pek çok avantaj sağlıyor. Şirketi kurucusu James Dyson’ın sözlerine göre yeni şekillendirici, daha hızlı ve kolay şekillendirme için yön değiştiren başlıklara, yeniden tasarlanmış fırça başlıklarına ve yeni, çok fonksiyonlu bir Coanda etkili düzleştirici kurutma başlığına yer veriyor.

Bir önceki modele sahip olanlar yeni başlıklarla ürünlerini güncelleyebilecek:

Ürün hakkında açıklama paylaşan Dyson, daha önceki Airwrap saç şekillendiriciye sahip kullanıcılarına da sadece yeni başlıklarla ürünlerini güncelleyebilme imkânı sunduklarını paylaştı. Şirket, mühendislerinin başarısını da şu şekilde paylaştı:

“Dijital bir dünyada tasarım yapmak, fiziksel prototip oluşturmaya olan bağımlılığı azalttığından, bunun sonucunda kullanılan enerji ve malzemeleri önemli ölçüde aza indiriyor. Daha önce hiç görülmemiş bir hava akımı hızı, basıncı ve kontrolü seviyesine ulaşmak için havalandırma deliklerini küçültülmesinde elde edilen başarı, mühendislerin deneme yanılma sürecinin bir sonucu olarak karşımıza çıkıyor.”

Yeni Dyson Airwrap Multi-Styler, ülkemizde 8.999 TL’den satışa sunuldu.