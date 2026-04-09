Dyson'dan Kavurucu Yaz Sıcaklarına Çözüm Olarak El Tipi Vantilatör Tanıttı

Dyson yenilikçi ürünlerine bir yenisini daha ekleyerek boyutuna göre oldukça güçlü olan yeni el tipi vantilatörü HushJet Mini Cool'u tanıttı.

Dyson, ikonik “bıçaksız fan” tasarımını bir adım öteye taşıyarak bu kez taşınabilir bir kişisel serinleticiyle karşımızda. Yeni tanıtılan ürün HushJet Mini Cool, markanın yaklaşık 17 yıl önce tanıttığı Air Multiplier serisinin kompakt ve elde taşınabilir versiyonu olarak dikkat çekiyor.

Cihaz, Dyson’ın klasikleşen tasarımını sürdürerek hem daha güvenli hem de saç, kıyafet veya takılara takılma riskini ortadan kaldırıyor.

Boyutuna kıyasla oldukça güçlü

Mini boyutuna rağmen oldukça güçlü olan HushJet Mini Cool, dakikada 65.000 devir yapan fırçasız motoruyla saatte 88 km’ye kadar hava üfleyebiliyor. Üstelik hız ayarı sayesinde daha sessiz çalıştırılabiliyor ve batarya ömrü uzatılabiliyor. 5.000 mAh kapasiteli bataryasıyla cihaz, tek şarjla 6 saate kadar kullanım sunuyor.

Ses seviyesi ise kullanım moduna göre değişiyor. Düşük ayarda yaklaşık 52 dBA (bir klima veya vantilatör sesi kadar), en yüksek “Boost” modunda ise 72.5 dBA’ya çıkıyor.

Tasarımı da gayet şık

Tasarım tarafında da dikkat çekici detaylar var. Silindirik gövdesi sadece 38 mm çapında, yani bir enerji içeceği kutusundan bile daha ince. Üst kısmındaki dönebilen başlık sayesinde hava akışı yukarı veya açılı şekilde yönlendirilebiliyor. İlginç görünümlü bu başlık, aslında yüksek frekanslı sesleri azaltarak daha konforlu bir kullanım sağlamak için özel olarak tasarlanmış.

HushJet Mini Cool, 9 Nisan itibarıyla 99 dolar fiyat etiketiyle satışa sunulacak. Şimdilik ülkemizde satışa sunulmayacak olan bu cihaz, kutudan şarj standı ve boyuna asılabilen askı aparatı ile geliyor.