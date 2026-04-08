Türkiye'de "Yenilenmiş TV" Dönemi Başlıyor (Bakanlık Çalışmalara Başladı)

Ticaret Bakanlığı, elektronik ürünlerde “yenilenmiş ürün” dönemini genişletiyor. Hazırlanan yeni yönetmelik taslağına göre artık sadece telefon, tablet ve bilgisayarlar değil, televizyonlar da yenilenip tekrar satışa sunulabilecek.

Yeni düzenlemenin amacı, kullanılmış elektronik ürünlerin güvenli şekilde ekonomiye kazandırılması ve israfın azaltılması. Bu kapsamda, yenileme süreci sıkı kurallara bağlanacak ve tüm işlemler Bakanlık tarafından kurulacak Yenilenmiş Ürün Bilgi Sistemi (YÜBİS) üzerinden takip edilecek.

Sistem nasıl işleyecek?

Yenileme işlemleri yalnızca yetkili merkezlerde yapılacak

Ürünler için elektronik sertifika zorunlu olacak

Çalıntı ya da kaçak ürünler sistem üzerinden kontrol edilecek

Tüketiciler ürün geçmişine erişebilecek

Ayrıca yenileme merkezleri, ürünlerin kullanım kılavuzlarını tüketiciye sunmak ve yapılan değişiklikler hakkında bilgilendirme yapmak zorunda olacak.

“Beyaz liste” şartı geliyor

Elektronik kimlik bilgisi bulunan cihazların yenilenebilmesi için e-Devlet’te “beyaz liste”de yer alması ve en az 1 yıllık kullanım geçmişinin bulunması gerekecek.

Yenilenmiş bir ürünün tekrar satışa sunulabilmesi için de en az 30 gün geçmesi şartı getiriliyor. Böylece kötüye kullanımın önüne geçilmesi hedefleniyor. Ayrıca yine yenilenmiş ürünlerde 14 gün içinde koşulsuz cayma hakkı bulunacak.