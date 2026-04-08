Tümü Webekno
Evde Kendi Baristanız Olabileceğiniz Tam Otomatik Kahve Makinesi Tavsiyeleri Bilgisayar Başında Saatlerini Geçirenler Buraya: Her Bütçeye Uygun En İyi Oyuncu Koltuğu Tavsiyeleri Her Bütçeye Uygun En İyi Akıllı Saat Tavsiyeleri “Kulaklığım Olmadan Asla!” Diyenlerin Bayılacağı Kablosuz Kulak Üstü Kulaklık Önerileri

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Ürün

Türkiye'de "Yenilenmiş TV" Dönemi Başlıyor (Bakanlık Çalışmalara Başladı)

Ticaret Bakanlığı, yenilenmiş ürünler arasına artık televizyonları da ekliyor. Böylelikle televizyonlar da tamamen yenilenmiş şekilde satılabilecek.

Türkiye'de "Yenilenmiş TV" Dönemi Başlıyor (Bakanlık Çalışmalara Başladı)
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Ticaret Bakanlığı, elektronik ürünlerde “yenilenmiş ürün” dönemini genişletiyor. Hazırlanan yeni yönetmelik taslağına göre artık sadece telefon, tablet ve bilgisayarlar değil, televizyonlar da yenilenip tekrar satışa sunulabilecek.

Yeni düzenlemenin amacı, kullanılmış elektronik ürünlerin güvenli şekilde ekonomiye kazandırılması ve israfın azaltılması. Bu kapsamda, yenileme süreci sıkı kurallara bağlanacak ve tüm işlemler Bakanlık tarafından kurulacak Yenilenmiş Ürün Bilgi Sistemi (YÜBİS) üzerinden takip edilecek.

İçerikten Görseller

Türkiye'de "Yenilenmiş TV" Dönemi Başlıyor (Bakanlık Çalışmalara Başladı)
Sistem nasıl işleyecek?

  • Yenileme işlemleri yalnızca yetkili merkezlerde yapılacak
  • Ürünler için elektronik sertifika zorunlu olacak
  • Çalıntı ya da kaçak ürünler sistem üzerinden kontrol edilecek
  • Tüketiciler ürün geçmişine erişebilecek

Ayrıca yenileme merkezleri, ürünlerin kullanım kılavuzlarını tüketiciye sunmak ve yapılan değişiklikler hakkında bilgilendirme yapmak zorunda olacak.

“Beyaz liste” şartı geliyor

Elektronik kimlik bilgisi bulunan cihazların yenilenebilmesi için e-Devlet’te “beyaz liste”de yer alması ve en az 1 yıllık kullanım geçmişinin bulunması gerekecek.

Yenilenmiş bir ürünün tekrar satışa sunulabilmesi için de en az 30 gün geçmesi şartı getiriliyor. Böylece kötüye kullanımın önüne geçilmesi hedefleniyor. Ayrıca yine yenilenmiş ürünlerde 14 gün içinde koşulsuz cayma hakkı bulunacak.

webtekno

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!

Ürün Kategorisinde En Çok Okunanlar

‘Akım Koruma Prizleri’ Gerçekten de Koruyor mu?

‘Akım Koruma Prizleri’ Gerçekten de Koruyor mu?

Tim Cook, Apple'ın 50. Yıldönümüne Özel Daha Önce Hiç Görmediğiniz iPhone ve iPod Prototipleri Gösterdi

Tim Cook, Apple'ın 50. Yıldönümüne Özel Daha Önce Hiç Görmediğiniz iPhone ve iPod Prototipleri Gösterdi

Bilgisayar Başında Saatlerini Geçirenler Buraya: Her Bütçeye Uygun En İyi Oyuncu Koltuğu Tavsiyeleri

Bilgisayar Başında Saatlerini Geçirenler Buraya: Her Bütçeye Uygun En İyi Oyuncu Koltuğu Tavsiyeleri

Meta, Optik Gözlük Kullananların Vazgeçilmezi Olacak Yeni Ray-Ban Akıllı Gözlüklerini Tanıttı

Meta, Optik Gözlük Kullananların Vazgeçilmezi Olacak Yeni Ray-Ban Akıllı Gözlüklerini Tanıttı

Şimdiden Yerinizi Alın: Türkiye'de Satın Alabileceğiniz En Ucuz 5G Telefonlar

Şimdiden Yerinizi Alın: Türkiye'de Satın Alabileceğiniz En Ucuz 5G Telefonlar

most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

54 Yıl Önce Çekilen Dünya Fotoğrafı Nasıl Oluyor da Bugün Çekilenden Daha "Yeni" Duruyor?

54 Yıl Önce Çekilen Dünya Fotoğrafı Nasıl Oluyor da Bugün Çekilenden Daha "Yeni" Duruyor?

Samsung Galaxy A57 Türkiye'de Satışa Çıktı: İşte Fiyatı

Samsung Galaxy A57 Türkiye'de Satışa Çıktı: İşte Fiyatı

Nisan 2026 Tesla Fiyat Listesi Açıklandı

Nisan 2026 Tesla Fiyat Listesi Açıklandı

iPhone 18 Pro Max Şimdiye Kadar Üretilmiş En Kalın ve En Ağır iPhone Olacak (Yine de Hoşunuza Gidecek)

iPhone 18 Pro Max Şimdiye Kadar Üretilmiş En Kalın ve En Ağır iPhone Olacak (Yine de Hoşunuza Gidecek)

Nisan 2026 Hyundai Fiyat Listesi: Tam 665 Bin TL İndirim!

Nisan 2026 Hyundai Fiyat Listesi: Tam 665 Bin TL İndirim!

Bir Sonraki Bilgisayarınız Android Olabilir: İşte Google'ın Yeni İşletim Sistemi Aluminium OS'ten İlk Görüntüler

Bir Sonraki Bilgisayarınız Android Olabilir: İşte Google'ın Yeni İşletim Sistemi Aluminium OS'ten İlk Görüntüler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Mackolik MatchEndirect Mynet Onedio Webtekno Yemek.com