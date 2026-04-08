Xiaomi, Sakalınıza Göre Gücünü Otomatik Ayarlayan ve Kendi Kendini Temizleyebilen Yeni Tıraş Makinesi Setini Tanıttı

Xiaomi'nin tanıttığı yeni Mijia Electric Shaver Pro Set, kendi kendini temizleyebilmesiyle dikkat çekiyor.

Xiaomi'nin yeni Mijia Electric Shaver Pro Set'i yalnızca bir tıraş makinesi değil, akıllı özellikleri, uzun pil ömrü ve çok yönlü kullanım seçenekleriyle âdeta “hepsi bir arada” bakım ürünü sunuyor.

Çin’de yaklaşık 95–100 dolar fiyat etiketiyle satışa sunulan bu özel set; tıraş makinesi, kablosuz şarj ve temizleme ünitesi, favori düzeltici ve burun kılı kesme aparatıyla geliyor. Yani yüz bakımınız için ayrı ayrı cihazlara artık ihtiyaç yok.

Kendi kendini temizleyebiliyor

Setin en dikkat çeken özelliği ise akıllı şarj ünitesi. Bu istasyon sadece cihazı şarj etmekle kalmıyor, aynı zamanda otomatik olarak sterilize ediyor ve kurutuyor. Böylece her kullanım sonrası hijyen derdi ortadan kalkıyor.

Gelişmiş çift halkalı bıçak yapısı sayesinde daha geniş alanı tek seferde kesebilen cihaz, dakikada yaklaşık 5 milyon kesim yapabilen güçlü motoruyla dikkat çekiyor. Akıllı çipi ise sakal yoğunluğuna göre gücü otomatik ayarlayarak daha etkili bir tıraş sağlıyor.

Type-C ile şarj edilen cihaz, tam dolu batarya ile tam 95 gün kullanım sunabiliyor. Üzerindeki renkli ekran ise pil durumu, mod ve seyahat kilidi gibi bilgileri net şekilde gösteriyor.

Peki siz Türkiye'ye gelse böyle bir seti satın alır mıydınız? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.