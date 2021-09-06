IAA Münih Fuarı'nda yer alan markalardan biri de Alman otomotiv devi BMW. Firmanın geleceğe dair öngörülerini gösteren i Vision Circular konsepti tamamen geri dönüştürülebilir malzemeden üretildi.

Otomotiv sektörü çok uzun zamandır daha çevreci olmak için çaba gösteriyor. Bu çalışmaların sonunda ise karbon nötr, hatta mümkünse karbon negatif araçlar üretilmesi amaçlanıyor. Firmalar da bu öngörüye uygun olarak tasarladıkları araçları tanıtıyor.

Almanya'nın Münih kentinde düzenlenen IAA Fuarı'na katılan firmalardan biri de ülkenin önde gelen üreticileri arasında yer alan BMW. Rakipleri gibi hidrojen yakıtlı ya da elektrikli modellere standında yer veren firmanın gelecek öngörülerini yansıtan model ise i Vision Circular konsepti oldu.

Hedefi 2040

Bu aracı yollarda görmemiz pek olası değil. Bavyera merkezli firmanın bu araçla yapmak istediği şey de 2040 yılına dair öngörülerini paylaşmak. Aracın en çok dikkat çeken özelliği ise bütün parçalarının tamamen geri dönüştürülebilir olması.

Dört kişilik kompakt bir elektrikli olan BMW i Vision Circular, yaşam döngüsü sona erdiğinde her parçası tamamen geri dönüştürülebilecek şekilde tasarlandı. Tamamen dönüştürülebilir parçalar arasında günümüzde dönüşümü sorun olan bataryalar da yer alıyor.

Alman firması, bu tür otomobiller sayesinde otomobillerin karbon ayak izinin gelecekte tamamen ortadan kaybolmasının sağlanabileceğine inanıyor. Yine de otomobilde kullanılan malzemeler ve tasarım farklı bir amaç taşısa da BMW kendi çizgisini de korumaya devam ediyor.

BMW ama fütüristik

Konsept modele baktığımız zaman fütüristik tasarıma rağmen altında yatan BMW felsefesini de görmek mümkün oluyor. Aracın ön kısmı oldukça akıcı bir tasarıma sahip ve adeta tek parçaymış gibi gözüküyor. Ön ızgara üzerinde bu tür konseptlerde alıştığımız üzere LED ışıklandırma var. Ön cam ve tavan eğimi sayesinde araç adeta bir mermi gibi ve tek parça gözüküyor. Yine de far yapısı ve genel yapısı BMW'nin tasarım dilini taşıyor. Öyle ki aracın logosunu kapatıp markasını sorsalar pek çok kişi "BMW" diyecektir.

Aracın ön panel göstergeleri Blade Runner filmindekini andırır şekilde cama yansıtılırken 3 boyutlu yazıcıların ürettiği ön konsol daha kompakt bir görünüşe sahip. Öte yandan aracın genel olarak "bir üst sınıfta" olacağı ifade ediliyor.