e-Devlet'in iOS Sürümü İçin Büyük Bir Güncelleme Yayınlandı

e-Devlet'in iOS sürümü büyük bir güncelleme aldı. Güncellemeyle birlikte hata gidermeleri ve performans iyileştirmeleri yapılan uygulama, ayrıca yeni bir görünüme kavuştu.

T.C. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi tarafından sunulan ve Türkiye'nin en çok indirilen uygulamalarından olan e-Devlet Kapısı'nın iOS sürümü için büyük bir güncelleme yayınlandı. Yeni güncellemeyle birlikte uygulamanın iOS versiyonuna önemli yenilikler eklendi ve performans iyileştirmeleri yapıldı.

Devlet kurumlarının sunduğu işleri elektronik ortama getiren e-Devlet Kapısı'nın yenilenen iOS sürümünde en dikkat çeken özellik ise Siri ile Adli Sicil Kaydı Sorgulama oldu. Bunun dışında sistemsel iyileştirmeler de güncelleme içerinde yer aldı.

e-Devlet'in iOS uygulamasında neler değişti?

Yeni güncellemeyle birlikte uygulamaya karanlık mod desteği eklendi. Böylece iOS kullanıcıları artık temalar arasında geçiş yaparak karanlık ortamlarda gözü yoran açık temayı kullanmak zorunda kalmayacak. Karanlık mod desteğine ek olarak uygulamanın arayüzünde de güncellemeye gidildi ve uygulama yeni bir görünüme kavuştu.

Güncellemenin en dikkat çeken özelliği ise Siri ile Adli Sicil Kaydı Sorgulama oldu. Bu özellikle birlikte vatandaşlar, iOS cihazların sesli asistanı Siri'den sabıka kaydı sorgulaması yapmasını ya da diğer hizmetlerde yardımcı olmasını isteyebilecekler.

Buradaki bağlantıya tıklayarak e-Devlet Kapısı iOS uygulamasına ulaşabilir ve güncelleme notlarına göz atabilirsiniz.