e-Kitap Okumak İçin 10 Ücretsiz Uygulama (Android - iOS)

Akıllı telefonların ekranları, artık gözlerimizin sağlığı için daha ideal teknolojilere sahip olmaya başladı. Hatta öyle ki onlarla e-kitap okumak dahi mümkün. Sizin için 10 ücretsiz e-kitap okuyucu uygulamayı bir araya getirdik.

E-kitap nedir diye soranlar için kısaca telefon, bilgisayar veya diğer elektronik cihazlarda okunabilen, dijital olarak sunulan kitaplardır diyebiliriz. Özellikle OLED ve AMOLED ekranların yaygınlaşmasıyla, karanlık koşullarda bile göz sağlığımızı tehdit etmeyen ayarlar yapabiliyor, telefonlarımızdan kitap okuyabiliyoruz. Hatta bu kitapların büyük bir kısmına Kültür ve Turizm Bakanlığının buradaki sitesi üzerinden ulaşabiliyor, dilersek başka kaynaklardan, sıradan bir kitaba kıyasla çok daha uygun fiyatla e-kitap satın alabiliyoruz.

E-kitapları akıllı telefonlardan okuman için de e-kitap okuyucu uygulamalarına ihtiyacınız var. Bu uygulamalar da kendi içerisinde farklı özellikler ve e-kitap arşivi barındırıyor. Bu içeriğimizde de şu an için e-kitap okuyucu olarak dikkat çeken kullanışlı, ücretsiz uygulamaları derledik. Başlamadan önce bu uygulamaların ücretsiz kitap sunmadıklarını, sadece edindiğiniz kitapları okumanıza yardımcı olduklarını belirtmemiz gerek.

Ücretsiz e-kitap okuyucu uygulamalar:

Amazon Kindle,

Aldiko Book Reader,

Cool Reader,

FBReader,

ReadEra,

KyBook 3,

Moon+ Reader,

Wattpad,

Librera,

Kobo.

Amazon Kindle:

Yapımcı: Amazon Mobile LLC

Boyut: 58 MB

Puan: 4,1/5

Kendi mağazasında binlerce e-kitap, çizgi roman ve dergi bulunan Amazon Kindle, en popüler uygulamalardan biri. Kitap okurken notlar alabilir veya işaret bırakabilirsiniz. Ayrıca uygulamayı kapatıp tekrar açtıktan sonra son kaldığınız sayfadan devam edebilirsiniz. Bu tarz özellikler farklı bir cihazda oturum açsanız da kayıtlı olarak kalıyor. Yani farklı cihazlarda da bu uygulamayı kullanabilirsiniz.

Amazon Kindle indir:

Aldiko Book Reader:

Yapımcı: De Marque

Boyut: 16 MB

Puan: 4,1/5

E-kitaplar PDF ve ePub formatlarında oluyor. Aldiko da bu formattaki e-kitapları okumak için iyi bir alternatif uygulama görevi üstleniyor. Kitaplara not almak, işaret bırakmak veya uygulamada görmek için öncelikle içeri aktarmanız gerekiyor. Yani farklı bir platformda satın aldığınız e-kitabı, önce uygulamanın içine aktarmalısınız. Daha sonra yazı tipinden, karakter boyutuna kadar ayarlayabilirsiniz.

Aldiko Book Reader indir:

Cool Reader:

Yapımcı: Vadim Lopatin

Boyut: 7 MB

Puan: 4,3/5

Neredeyse tamamen özelleştirebilir e-kitap okuyucu arayanlar için en iyi seçeneklerden biri. Cool Reader, metni seslendirme konusunda tek ücretsiz e-kitap uygulaması. Ayrıca uygulamada gece veya gündüz ayarı, sayfa renk ayarı da yapabilirsiniz. PDF ve ePub dışında birçok dosya formatını da destekliyor. E-kitap okumak için en ideal uygulamalar arasında diyebiliriz.

Cool Reader indir:

FBReader:

Yapımcı: FBReader.ORG Limited

Boyut: 6 MB

Puan: 4,4/5

Desteklenen format bakımından oldukça zengin bir e-kitap okuyucu uygulaması. Google Drive tabanlı Kitap Ağı ile, kütüphanede bulunan tüm e-kitapları okuyabilirsiniz. Yine senkronizasyon sayesinde sayfalara işaret bırakabilir, not alabilir veya kaldığınız yeri görebilirsiniz. Kullanım kolaylığı açısından uygulamanın arka planı bile değiştirebiliyor. Play Store’da 10 milyondan fazla indirilmiş.

FBReader indir:

ReadEra:

Yapımcı: READERA LLC

Boyut: 10 MB

Puan: 4,9/5

5 milyondan fazla indirilen ReadEra, 300 bin değerlendirme arasından 4,9 puan alarak gerçekten harika bir iş çıkarmış. Aklınıza gelebilecek neredeyse her formatı destekleyen uygulama, kayıt olmadan ve çevrimdışı e-kitap okumanızı sağlıyor. Uygulama e-kitap indirmek için kullanılmıyor. Farklı belgeleri uygulama içerisine aktarıp okumanızı sağlıyor.

ReadEra indir:

KyBook 3:

Yapımcı: Konstantin Bukreev

Boyut: 53 MB

Puan: 4,6/5

iPhone (iOS) kullanıcılarına özel KyBook 3 Ebook Reader, kullanıcıları tarafından çok seviliyor. Uygulamanın ekran parlaklığı, font boyutu ve ekran modu ayarlama özellikleri bulunuyor. E-kitap indirmek için de kullanılan uygulama, indirilen kitapları Google Drive, iCloud gibi ortak sanal depolama alanlarına yüklüyor. Ayrıca kitaplarınızı kategorilere ayırabilirsiniz.

KyBook 3 indir:

Moon+ Reader:

Yapımcı: Moon+

Boyut: 20 MB

Puan: 4,3/5

Bu uygulamayı özellikle İngilizce öğrenmek isteyenler veya İngilizce kitap okumayı sevenlere önermek gerekebilir. Çünkü içerisinde binlerce ücretsiz e-kitap bulunuyor. Bunun dışında sizin farklı kütüphanelerden satın aldığınız e-kitapları da destekliyor. Uygulamanın özellikle alıntılama, işaret bırakma ve not alma özellikleri son derece kullanışlı. Moon+ Reader’ın bir de Pro versiyonu bulunuyor.

Moon+ Reader indir:

Wattpad e-Kitap:

Yapımcı: Wattpad.com

Boyut: 12 MB

Puan: 4,3/5

100 milyon indirme barajını geçmiş, oldukça başarılı bir uygulama olarak göze çarpıyor. Ancak uygulamanın hikayesi, diğer e-kitap uygulamalarından biraz daha farklı. Burada kendi hikayelerinizi veya başkalarının hikayelerini okuyorsunuz. Çoğu içerik kullanıcı kaynaklı olduğu için üst düzey edebi kalite beklemek mantıksız olur, ancak aralarında gerçekten son derece iyi örnekler de bulunuyor.

Wattpad indir:

Librera:

Yapımcı: Librera

Boyut: 16 MB

Puan: 4,4/5

E-kitaplarınızı indirdikten sonra Librera ile okuyabilirsiniz. 10 milyondan fazla indirilen uygulama, şık ve modern tasarımı ile dikkat çekiyor. Üstelik kendi içerisinde farklı modlar bulunuyor. Örneğin İngilizce öğrenmek isteyenler için metni sesli okuma, sözlükten bakma gibi özellikler bulunuyor. Ayrıca yine okurken kolaylık sağlaması açısından gece modu, yazı boyutu ayarlama gibi imkanlar var.

Librera indir:

Kobo Books:

Yapımcı: Kobo Books

Boyut: 4,4/5

Puan: 4,4/5

İçerisinde dört milyondan fazla ücretsiz e-kitap bulunan Kobo, çok seveceğiniz özelliklere de sahip. Örneğin, okuduğunuz e-kitaplar üzerinde aldığınız notları, alıntıları ve işaretleri sosyal medya üzerinden dilediğiniz zaman paylaşabilirsiniz. Aynı zamanda uygulama içerisinden başkalarıyla e-kitaplar üzerine sohbetler gerçekleştirebilirsiniz.

Kobo Books indir:

E-kitapları ücretsiz okumanızı sağlayan Android ve iPhone (iOS) telefonlar için en iyi uygulamalar bu şekilde. E-kitap okuyucu uygulamalar arabada, otobüste, kısacası istediğiniz her yerde kitap okumanızı sağlıyorlar. Sizin de aklınıza gelen ve mutlaka kullanın dediğiniz farklı uygulamalar varsa yorumlarda belirtmeyi unutmayın.