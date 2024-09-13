Kitap okuma alışkanlığı olanlar için yeni bir kitaba başlamak, kendinden bir şeyler bulmak veya yeni bir maceraya atılmak oldukça heyecan verici olabiliyor. Bazen öyle bir kitaba denk geliyoruz ki asla sonu gelmiyor, sayfaları çevirmek bile istemiyoruz. Peki neye göre?

Büyük bir istekle başlayıp belki de arka kapak yazısından etkilenerek başladığımız kitapların bitmemesinin bazı nedenleri var.

Sorun sadece sende değil!

Beklentiler ve gerçeklik arasındaki uçurum

Kitap seçiminde genellikle kapak tasarımı, arka kapak yazısı veya duyduğumuz olumlu yorumlar etkili oluyor. Ancak okuduğumuz her kitap, baştan sona beklentilerimizi karşılamıyor da.

Kitaba başlarken hissettiğimiz heyecan, ilerleyen bölümlerde kayboluyor. Karakterler ilginç gelmemeye başlıyor, olaylar çok yavaş gelişiyor ya da hikâye beklediğimiz yönde ilerlemiyor.

Bu durumlarda kitaba olan ilgimiz de hızla azalıyor ve bitirme motivasyonumuz kayboluyor.

Günlük hayatın koşuşturması

Bir kitaba başlarken çoğu zaman kendimizi enerjik ve motive hissederiz. Ancak hayatın yoğun temposu, iş, okul, sosyal hayat derken kitap okumaya ayırdığımız zaman giderek azalabiliyor.

Başladığımız kitabı sürekli ertelemek, sonunda onu tamamen unutmaya ya da başka bir kitaba geçmeye sebep oluyor.

Bitmeyen işler, yeni projeler, biriken sorumluluklar derken kitap, masa üzerinde tozlanmaya başlıyor.

Zaman yönetimi ve odaklanma sorunları

Çevremizde dikkat dağıtan unsurların sayısı oldukça fazla. Sosyal medya, dizi ve film platformları, sürekli çalan telefonlar…

Odaklanma süremiz her geçen gün kısalıyor. Kitaba ara verip telefonumuza bir göz atmak bile dikkatimizin dağılmasına yetiyor.

Bu da bir kitabı uzun süre boyunca okuyup bitiremememize sebeplerinden. Odaklanma sorunu aslında bir kitaba başlamayı kolay kılarken, bitirmeyi zorlaştıran en büyük etkenlerden biri.

Kitap seçiminin önemi

Yanlış bir kitap seçimi de kitabı yarım bırakmamıza neden olabiliyor. Kitap seçiminde kişisel ilgi alanlarımızı göz önünde bulundurmak gerek.

Kitaba başlarken ne kadar istekli olursak olalım, ilgimizi çekmeyen bir konu ya da tarzda yazılmış bir kitabı bitirmek çok zor. Bu yüzden kitap seçerken ilgi alanlarımıza ve ruh hâlimize uygun kitapları tercih ederek okuma sürecini daha keyifli kılabiliriz.

Sonuç olarak kitabı bitirmek bazen zaman ve sabır gerektiriyor. Bunun arkasındaki sebepleri düşünerek ya motivasyonunuzu yeniden sağlayabilir ya da tozlu raflar arasındaki yerini alması için onu kütüphanenize göndererek başka bir kitaba başlayabilirsiniz.

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