Ev Sahibi Kiracı Kavgasına Yeni Çözüm: e-kontrat

Hükûmetin kiralık evlerle ilgili yeni bir çalışma içinde olduğu öğrenildi. Önümüzdeki yıl uygulamaya konması beklenen e-kontrat sistemi ile kiracı ile ev sahipleri arasındaki anlaşmazlıkların çözülmesi bekleniyor.

Artan enflasyonun yol açtığı anlaşmazlıklarda başı çeken konu, kira fiyatları oldu. Bu bağlamda; 2023 yılında ev sahipleri ile kiracıların karşı karşıya geldikleri pek çok olay yaşandı. Gelen son haberler ise hükûmetin, konuyla ilgili yeni bir hazırlık içerisinde olduğunu gösteriyor.

Hükûmete yakınlığı ile bilinen ATV'de paylaşılan bir habere göre e-kontrat sistemi için çalışmalar başladı. Eğer bu çalışma tamamlanır ve yürürlüğe girerse ev sahipleri ile kiracılar arasındaki kontratlar, e-Devlet üzerinden yapılacak. Bu sayede karşılıklı yaşanan mağduriyetler giderilmiş olacak.

Bölgedeki kiralar için de haritalama yapılacak

Edinilen bilgilere göre e-kontrat sisteminin hayata geçmesiyle yetkililer, bölgeler bazında haritalandırmalar yapabilecekler. Böylelikle bir muhitteki kiralık daireler için ortalama bedeller de anlaşılmış olacak. Hem ev sahibi hem de kiracı, bölgedeki ortalama rakamı resmî bir kaynaktan öğrenme imkânı yakalamış olacak. Böyle bir düzenleme, zaten yüzde 25 sınırı ile ilgili tartışmaların devam ettiği bu dönemde, kiracıların canını sıkacak gibi görünüyor.

e-kontrat sisteminin avantajlarından bir tanesi de vergilerle ilgili olacak. Neticede evini kiralayan kişilerin bununla ilgili resmî bilgilendirme yapmaları gerekiyor ancak bazı ev sahipleri bunu yapmıyor. Hâl böyle olunca ödenmesi gereken vergiler ödenmiyor. Önümüzdeki yıl itibarıyla uygulamaya konması beklenen düzenlemenin ne denli etkili olacağını hep birlikte göreceğiz.