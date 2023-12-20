Ev sahiplerini sevindirecek, emsal niteliğinde bir karar çıktı. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 54. Hukuk Dairesi, yüzde 25'lik kira artış sınırının adil olmadığına hükmetti.

Türkiye'de çok uzun zamandır tartıştığımız konulardan bir tanesi, konut kiraları. Hükûmet, artan enflasyon karşısında fiyatları dizginleyebilmek için yüzde 25 zam sınırı koydu. Ancak bu sınır, ev sahipleri için karar görmedi. Neticede aynı binada boş olan bir ev ile hâlihazırda kiracısı olan evin kira bedelinde uçurum oluyordu.

Bu kez, konuyla ilgili çok önemli bir gelişme yaşandı. İstanbul Eyüpsultan'da bir ev sahibi ile kiracı arasındaki davadan emsal niteliğinde bir karar çıktı. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 54. Hukuk Dairesi, yüzde 25'lik kira artış sınırının adil olmadığına hükmetti. Ev sahipleri, bu emsal kararla mahkemenin yolunu tutacaklar gibi görünüyor.

Peki bu süreçte neler yaşandı?

Edinilen bilgiye göre evini 2019 yılında kiraya veren ev sahibi, yüzde 25'lik artışa razı gelmedi. Çünkü aynı binada olan diğer konutlar, çok daha yüksek fiyatlara kiralanmıştı. Davaya bakan yerel mahkeme, ev sahibinin talebini reddetti. Bunun nedeni de yasal olarak belirlenmiş yüzde 25'lik sınırdı. Bunun üzerine istinafa giden ev sahibi, amacına ulaşmayı başardı. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 54. Hukuk Dairesi, yerel mahkemenin kararının bozulmasına hükmetti.

Konuyla ilgili karar şöyle:

Her somut olayın özelliğine göre, uyarlama istenen taşınmazın mevcut durumunun dikkate alınması gerektiği, yerel mahkemece uyarlama davalarında uygulanması gereken kurallar, belirtildiği şekilde tek tek ortaya konularak ve konularında uzman üç kişilik bilirkişi kurulundan, tüm bu veriler, kiralananın niteliği, kullanma alanı, konumu, bölgedeki kira parasını da etkileyecek normalin üstündeki imar ve ticaret değişiklikleri, emsal kira paraları, vergi ve amortisman giderlerindeki artışlar, döviz kurlarındaki ani ve aşırı iniş ve çıkışlar ile ülkeyi sarsan ciddi ekonomik kriz veya doğal afetlere bağlı ödeme esaslarının yeniden düzenlenmesini gerektirecek olayların varlığı araştırılıp değerlendirilmek suretiyle bir rapor alınarak hasıl olacak sonuca göre karar verilmesi gerektiği olduğundan bahisle hakkaniyete uygun hüküm kurulması gerektiği ifade edilmiştir.