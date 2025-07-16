Steam sayfasında yer alan bilgilere göre EA'in popüler futbol serisinin yeni oyunu EA FC 26'da Türkçe spiker bulunacak.

Futbolseverlerin her yıl yenisini merakla beklediği serinin yeni oyunu EA FC 26 resmî olarak yeni bir fragmanla duyuruldu ve oyuna gelecek yeni özellikler ile fragmandan ziyade Türk oyuncuları ilgilendiren yeni ve önemli bir gelişme var. Eğer oyunun Steam sayfası doğruysa EA FC 26'da Türkçe spiker yer alacak.

Türkçe spiker konusu Türk oyuncular için uzun zamandır çok istenen bir konuydu ve bu durum sadece EA FC ve FIFA serisi için geçerli değil, KONAMI'nın PES zamanında da gündeme getirilen bir meseleydi.

EA FC 26'nın Steam sayfası şu şekilde:

Zamanla önce UFL ardından eFootball'a Türkçe spiker gelmesiyle, popüler futbol oyunları arasında Türkçe spikerin bulunmadığı tek oyun EA FC hâline gelmişti. Görünüşe göre 26 Eylül'de çıkacak olan EA FC 26 ile birlikte bu durum değişecek.

Geçtiğimiz dakikalarda duyurulan ve mağaza sayfaları açılan EA FC 26'nın Steam sayfasına baktığımızda Türkçe seslendirmenin yer alacağını görebiliyoruz fakat biz yine de belirtelim, geçtiğimiz senelerde de buna benzer hatalar olmuş ve sonradan düzeltilmişti. Yani EA cephesinden henüz resmî bir açıklama yok.

EA FC 26'ya dair tüm detaylar için:

Peki sizin EA FC 26'dan beklentileriniz nelerdi? Yeni fragmandan gördükleriniz kadarıyla oyun beklentilerinizi karşılayabildi mi? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.