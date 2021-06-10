EA’in sunucularına sızıp FIFA 21, FIFA 22 ve EA’in oyun motoru olan FrostBite hakkında dosyaları çaldığını iddia eden hacker, bu bilgileri bir illegal forumda satılığa çıkardı.

Geçtiğimiz gün Battlefield 2042 tanıtımı ile hayranlarını heyecanlandıran Electronic Arts, bu kez bir hacklenme vakası ile gündeme geldi.

EA yönetimini ve Presque Isle Polis Departmanı'nı terleten olayda bir hacker, yüzlerce GB boyutundaki kaynak kodunu ve dosyaları çaldığını iddia ederek bunları satışa çıkarttı. Leakbook kullanıcı adlı hacker, “EA’in hizmetlerinin ve mekaniklerinin tamamına sahip olabilirsiniz” diyor.

EA için büyük bir sorun olabilir

İllegal bir forumda paylaşılan gönderide bu dosyaları aldığını iddia eden Leakbook isimli kullanıcı, bunları nasıl ele geçirdiğini belirtmedi ancak EA yetkilileri, şirketin sunucularında bulunan bir açık sebebiyle bazı kaynak kodlarının ve araçların çalındığını kabul etti. EA yetkilileri açıklamada, “Yakın zamanda sunucularımıza yapılan izinsiz girişte bazı oyun kaynak kodlarının ve ilgili araçların çalınma olayını araştırıyoruz. Hiçbir oyuncu verisi çalınmadı ve oyuncuların gizliliğine yönelik hiçbir risk bulunmamakta. Olayın ardından güvenlik iyileştirmeleri yaptık ve bu durumun oyunlarımızı ya da işimizi etkileyeceğini düşünmüyoruz. Bu soruşturmada yerel kolluk kuvvetleri ve uzmanlarla ortaklaşa bir şekilde aktif olarak çalışmaktayız” dedi.

Hacker’ın gönderisinde ise 780 GB boyutundaki dosyaların içinde hata tanılama araçları, yazılım geliştirme kitleri, programlama anahtarları, FIFA 21’in sunucu bilgileri, FIFA 22 kaynak kodları ve araçları, EA’in ünlü fizik motoru FrostBite’ın kaynak kodları, EA oyunlarının temel dosyaları, Xbox ve Sony için özel kaynak kodları gibi onlarca dosyanın olduğu belirtiliyor.

Hacker kanıtlarını da sunuyor

Kaynak kodlarını çaldığını iddia eden hacker, yalan söylediğini iddia eden kişilere FIFA ve FrostBite motorunun kaynak kodlarının ekran görüntülerini ve bazı özel kaynak kodu dosyalarını paylaştı.

Hacker’ın bu kodları şu anda başka birisine çoktan satıp satmadığı ya da ne kadara sattığı bilinmemekte. EA ise şu anda hacker’ı yakalamaya ve kaynak kodlarının yayılmasını önlemenin peşinde.

Nisan ayında da polis departmanı saldırıya uğramıştı

18 Nisan tarihinde de EA’in şu anda ortaklaşa soruşturma yürüttüğü Presque Isle Polis Departmanı hacklenmiş ve 200 GB’a yakın özel dosya Avaddon isimli fidyeci hacker grubu tarafından çalınmıştı. 10 gün içinde yüklü miktarda para isteyen grup, departmanın dosyaların yedeklerini bulması ile elleri boş dönmüştü.

EA’in dosyalarını çalan hacker’ın Avaddon grubu ile bir bağlantısı olmadığı düşünülüyor zira hacker, fidye istemek yerine direkt olarak bilgileri satmayı tercih etmişti.